ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜７月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ７月７日（土） １１：００─１２：００ ラガルド国際通貨基金（ＩＭＦ）専務理事講演（慶応大学三田キャンパス） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月８日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 独仏首脳、仏独和解５０周年記念行事に出席（仏ランス） -------------------------------------------------------------------------------- ７月９日（月） ０８：５０ ６月貸出・資金吸収動向（日銀）[JPBNK=ECI] ０８：５０ ５月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] （予測中央値：前月比‐3.3％） ０８：５０ ５月経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] （予測中央値：経常収支4931億円の黒字、前年比‐14％） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（６月中：指定報告機関ベース、財務省） ０９：００ 衆議院予算委員会 １３：００ 楽天トラベル サマーフォーラム １３：００ 山田副会長講演「Welcome!Japan戦略」 １３：２０ 岡武社長講演「楽天トラベル戦略共有会」 １３：５０ 三木谷・楽天社長講演 １３：３０ ６月・１２年度上半期の全国倒産状況（商工リサーチ） １４：００ ６月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] １４：４５ 楽天 ソーラー事業で記者会見 三木谷・楽天社長らが出席 １５：００ 茂木自民党政調会長会見 １５：３０ 経団連会長会見 １７：００ ＫＤＤＩラボプログラム概要説明会 社長出席 １８：００ 五十嵐財務副大臣会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ６月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０５００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演（バンコク） ０６００ＧＭＴ ５月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] １２３０ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が現在の経済・金融動向とＥＣＢの政策スタンスを説明 （ブリュッセル） １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １５５５ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が経済見通しについて講演 （米アイダホ州コー・ダリーン） １９００ＧＭＴ ５月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] ユーロ圏財務相会合 -------------------------------------------------------------------------------- ７月１０日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ６月マネーストック統計（日銀）[JPBOJM=ECI] １０：３０ ３０年利付国債の入札発行（財務省） １２：４５ ３０年利付国債の入札結果（財務省） １４：００ ６月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １５：００ ７月ＥＳＰフォーキャスト調査（日経センター） １５：１５ ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６４５ＧＭＴ ５月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ ５月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ ５月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] ０８３０ＧＭＴ ５月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １００５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演（ロンドン） １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 ６月中国貿易統計[CNTRD=ECI] ブラジル中銀通貨政策委員会（１１日まで） ＥＵ財務相理事会 -------------------------------------------------------------------------------- ７月１１日（水） 日銀金融政策決定会合（１日目） ０８：５０ 企業物価指数（５月確報・６月速報、日銀） ０８：５０ ５月第３次産業活動指数（経産省）［JPTERT=ECI］ １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １５：００めど ６月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０３１５ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事と黒田アジア開銀総裁、 アジア開銀・ＩＭＦの会合で講演（バンコク） ０６００ＧＭＴ ６月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０６４５ＧＭＴ ５月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １８００ＧＭＴ ６月１９─２０日の米ＦＯＭＣ議事録発表 ブラジル中銀通貨政策委員会（金利発表） -------------------------------------------------------------------------------- ７月１２日（木） 日銀金融政策決定会合（２日目） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 5年利付国債（７月債）の発行予定額等（財務省） １４：３０ ６月投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間０１３０ＧＭＴ ０１３０ＧＭＴ ６月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０５３０ＧＭＴ ６月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 １８００ＧＭＴ ６月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] １９４０ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁、経済見通しについて講演 （米オレゴン州ポートランド） インドネシア中銀金融政策決定会合 韓国中銀金融政策決定会合 -------------------------------------------------------------------------------- ７月１３日（金） 閣議、閣議後会見 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １３：３０ ５月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １４：４０ 金融経済月報（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００００ＧＭＴ 第２・四半期シンガポールＧＤＰ速報値 ０２００ＧＭＴ 第２・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局）[CNGDP=ECI] ０２００ＧＭＴ ６月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局）[CNIO=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３５５ＧＭＴ ７月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI] １７２０ＧＭＴ 米アトランタ地区連銀のロックハート総裁が地域経済について講演 （米ミシシッピ州ジャクソン） -------------------------------------------------------------------------------- ７月１４日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月１５日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月１６日（月）祝日（海の日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 -------------------------------------------------------------------------------- ７月１７日（