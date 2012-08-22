ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ８月２２日（水） ０８：５０ ７月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １８００ＧＭＴ ７月３１日─８月１日の米ＦＯＭＣ議事録発表 ドイツ国債入札 ギリシャ首相・ユーログループ議長会談 ロシアがＷＴＯに正式加盟 -------------------------------------------------------------------------------- ８月２３日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース)（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２年利付国債(９月債)の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０２３０ＧＭＴ ８月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] ０３３０ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策に関する 記者会見に出席（北京） ０６００ＧＭＴ 第２・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI] ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２５８ＧＭＴ ８月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札 ２３３０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が下院委員会に出席 独仏首脳会談 -------------------------------------------------------------------------------- ８月２４日（金） 閣議、閣議後会見 時間未定：月例経済報告関係閣僚会議 ０８：３０ ８月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ ７月企業向けサービス価格指数（日銀） １４：３０─１６：００ 白川日銀総裁が地元経済４団体共催懇談会で講演（大阪市） １６：４５─１７：１５ 白川日銀総裁会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００１０ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がＣＮＢＣの番組に出演 経済情勢と金融政策に関するインタビュー（香港） ０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] ７月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] 独ギリシャ首脳会談 -------------------------------------------------------------------------------- ８月２５日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 仏ギリシャ首脳会談 ＡＳＥＡＮ経済相会合（プノンペン） -------------------------------------------------------------------------------- ８月２６日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ８月２７日（月） １２：３０ ８月ロイター企業調査 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８００ＧＭＴ ８月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] １０００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が米経済と金融政策の見通しについて講演（香港） １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １６１５ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演・ 質疑応答（オハイオ州ニューアーク） 米大統領選：共和党全国大会（フロリダ州タンパ、３０日まで） 英国［サマー・バンク・ホリデー］ -------------------------------------------------------------------------------- ８月２８日（火） 閣議、閣議後会見 １０：３０ 流動性供給入札 １０：３０ １０年利付国債(９月債)の発行予定額等 １２：４５ 流動性供給入札結果 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ ９月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] ０７００ＧＭＴ 第２・四半期スペインＧＤＰ ０８００ＧＭＴ ７月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ６月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 ブラジル中銀金融政策決定会合（２９日まで） 米大統領選：共和党全国大会（フロリダ州タンパ、３０日まで） スペイン短期債入札 イタリア国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ８月２９日（水） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２００ＧＭＴ ノルウェー中銀金利発表 １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省）[USGDPR=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米企業利益速報値（商務省）[USCPRF=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １８００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 ８月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] ブラジル中銀金融政策決定会合（最終日） 米大統領選：共和党全国大会（フロリダ州タンパ、３０日まで） イタリア短期債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ８月３０日（木） ０８：５０ ７月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ ２年利付国債の入札発行 １０：３０ ３０年利付国債(９月債)の発行予定額等 １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：４５ ２年利付国債の入札結果 １５：１５ ２年利付国債の第II非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７５５ＧＭＴ ８月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 米大統領選：共和党全国大会（フロリダ州タンパ、最終日） ＡＰＥＣ財務相会合（モスクワ） イタリア中・長期債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ８月３１日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：３０ ７月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI] ０８：３０ ７月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI] ０８：３０ ７月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI] ０８：５０ ７月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI] １４：００ ７月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI] １４：００ ７月大手建設受注（国交省）[JPCORD=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １２００ＧＭＴ 第２・四半期ブラジルＧＤＰ[BRGDP=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期カナダＧＤＰ １３４５ＧＭＴ ８月米シカゴ地区購買部協会景気指数[USCPMI=ECI] １３５５ＧＭＴ ８月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] 米カンザ