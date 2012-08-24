ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ８月２５日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 仏ギリシャ首脳会談 ＡＳＥＡＮ経済相会合（プノンペン） -------------------------------------------------------------------------------- ８月２６日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ８月２７日（月） ０８：００ 城島民主国対委員長講演 １２：３０ ８月ロイター企業調査 １６：３０ 五十嵐財務副大臣会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８００ＧＭＴ ８月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] １０００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が米経済と金融政策の見通しについて講演（香港） １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １６１５ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演・ 質疑応答（オハイオ州ニューアーク） 米大統領選：共和党全国大会（フロリダ州タンパ、３０日まで） 英国［サマー・バンク・ホリデー］ -------------------------------------------------------------------------------- ８月２８日（火） 閣議、閣議後会見 １０：３０ 流動性供給入札 １０：３０ １０年利付国債(９月債)の発行予定額等 １２：４５ 流動性供給入札結果 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ ９月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] ０７００ＧＭＴ 第２・四半期スペインＧＤＰ ０８００ＧＭＴ ７月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ６月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 ブラジル中銀金融政策決定会合（２９日まで） 米大統領選：共和党全国大会（フロリダ州タンパ、３０日まで） スペイン短期債入札 イタリア国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ８月２９日（水） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２００ＧＭＴ ノルウェー中銀金利発表 １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省）[USGDPR=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米企業利益速報値（商務省）[USCPRF=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １８００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 ８月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] イタリア短期債入札 独伊首脳会談 ブラジル中銀金融政策決定会合（最終日） 米大統領選：共和党全国大会（フロリダ州タンパ、３０日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ８月３０日（木） ０８：５０ ７月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI] （予測中央値：小売販売額 前年比‐0.2％） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ ２年利付国債の入札発行 １０：３０ ３０年利付国債(９月債)の発行予定額等 １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：４５ ２年利付国債の入札結果 １５：１５ ２年利付国債の第II非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７５５ＧＭＴ ８月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 イタリア中・長期債入札 メルケル独首相が中国訪問「第２回中独政府間協議」（３１日まで） 米大統領選：共和党全国大会（フロリダ州タンパ、最終日） ＡＰＥＣ財務相会合（モスクワ） -------------------------------------------------------------------------------- ８月３１日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：３０ ８月東京都区部コア消費者物価指数（ＣＰＩ・総務省）[JPCPIT=ECI] （予測中央値：前年比‐0.6％） ０８：３０ ７月全国コアＣＰＩ（総務省）[JPCPI=ECI] （予測中央値：前年比‐0.3％） ０８：３０ ７月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI]（予測中央値：0.83倍） ０８：３０ ７月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI]（予測中央値：4.3％） ０８：３０ ７月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI]（予測中央値：前年比＋1.2％） ０８：５０ ７月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI] （予測中央値：前月比＋1.7％） １４：００ ７月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI] （予測中央値：前年比‐9.9％） １４：００ ７月大手建設受注（国交省）[JPCORD=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １２００ＧＭＴ 第２・四半期ブラジルＧＤＰ[BRGDP=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期カナダＧＤＰ １３４５ＧＭＴ ８月米シカゴ地区購買部協会景気指数[USCPMI=ECI] １３５５ＧＭＴ ８月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] 米カンザスシティー連銀主催の経済シンポジウム（米ワイオミング州ジャクソンホール） バーナンキＦＲＢ議長が講演 メルケル独首相が中国訪問「第２回中独政府間協議」（最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ＜９月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ９月１日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１００ＧＭＴ ８月中国ＰＭＩ（国家統計局）[CNPMIB=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ９月２日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ９月３日（月） ０８：５０ ４─６月法人企業統計[JPBUSX=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ７月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０２３０ＧＭＴ ８月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] 米大統領選：民主党全国大会（ノースカロライナ州シャーロット） 米国、カナダ［以上、レーバーデー］、ベトナム［国慶節（振替）］ -------------------------------------------------------------------------------- ９月４日（火） 閣議、閣議後会見 １０：３０ ７月毎月勤労統計（厚生労働省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI] ０４３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １２５８ＧＭＴ ８月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ８月米自動車販売台数 米大統領選：