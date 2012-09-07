ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜９月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ９月７日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ 貿易統計（８月上中旬分） ０８：５０ 外貨準備等の状況（８月末） １４：００ ７月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府）[JPCIIN=ECI] １５：００ 平成２４年度租税特別措置等に係る政策の評価書 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ７月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０６００ＧＭＴ ７月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０６４５ＧＭＴ ７月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] ０８３０ＧＭＴ ７月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ ７月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] ０８３０ＧＭＴ ８月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １０００ＧＭＴ ７月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] モスクワ国際自動車展示会（モスクワ・モーターショー、９日まで） ブラジル［独立記念日］ -------------------------------------------------------------------------------- ９月８日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 モスクワ国際自動車展示会（モスクワ・モーターショー、９月９日まで） ＡＰＥＣ首脳会議（ウラジオストク、９日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ９月９日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ ８月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ[CNCPI=ECI] ０５３０ＧＭＴ ８月中国小売売上高、鉱工業生産、固定資産投資（国家統計局） ０７００ＧＭＴ ギリシャのストゥルナラス財務相がＥＵ／ＥＣＢ／ＩＭＦ調査団と協議 ＡＰＥＣ首脳会議（ウラジオストク、最終日） モスクワ国際自動車展示会（モスクワ・モーターショー、最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ９月１０日（月） 民主党代表選告示 ０８：５０ ７月経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] （予測中央値：４５５０億円程度の黒字） ０８：５０ ４─６月ＧＤＰ２次速報（内閣府）[JPGDA=ECI] （予測中央値：前期比＋０．３％、年率＋１．０％） ０８：５０ ８月貸出・資金吸収動向（日銀）[JPBNK=ECI] １４：００ ８月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １５：００─１６：３０ 民主代表選候補者による共同記者会見 時間未定 ８月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６４５ＧＭＴ ７月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０８００ＧＭＴ 第２・四半期イタリアＧＤＰ １９００ＧＭＴ ７月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ８月中国貿易統計[CNTRD=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ９月１１日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ８月マネーストック統計（日銀）[JPBOJM=ECI] ０８：５０ ７─９月法人企業景気予測調査[JPBUSC=ECI] １０:２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ ５年利付国債の入札発行 １２：４５ ５年利付国債の入札結果 １３：００ エネルギー対策特別会計の借入金の入札結果 １５：００めど ８月工作機械受注 １５：１５ ５年利付国債の第II非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８３０ＧＭＴ ７月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 夏季ダボス会議（中国天津市、１３日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ９月１２日（水） ０８：５０ ７月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] （予測中央値：前月比＋１．５％） ０８：５０ ７月第３次産業活動指数（経産省）［JPTERT=ECI］ １０：３０ 新型窓口販売方式による５年利付国債の発行条件等 １３：００─１５：００ 民主党代表選立候補者討論会 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０５３０ＧＭＴ ８月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０６００ＧＭＴ ８月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０６４５ＧＭＴ ７月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０８３０ＧＭＴ ８月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 ２１００ＧＭＴ ニュージーランド中銀金利発表 米連邦公開市場委員会（１３日まで） イタリア短期国債入札 米アップル( AAPL.O )のイベント ドイツ憲法裁判所、ＥＳＭと新財政協定の合憲性判断 オランダ議会選挙 夏季ダボス会議（中国天津市、１３日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ９月１３日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ ２０年利付国債の入札発行 １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：４５ ２０年利付国債の入札結果 １３：００ ８月首都圏マンション市場動向 １４：３０ ８月投信概況 １５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７３０ＧＭＴ スイス中銀金融政策発表 ０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 １６３０ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[FED/FOMC] １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 １８００ＧＭＴ 米ＦＲＢ経済予測発表 １８００ＧＭＴ ８月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] １８１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長の記者会見 英中銀四半期報告 韓国中銀金融政策決定会合 インドネシア中銀金融政策決定会合 フィリピン中銀金融政策決定会合 イタリア固定利付債入札 夏季ダボス会議（中国天津市、１３日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ９月１４日（金） 閣議、閣議後会見 自民党総裁選告示 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １３：３０ ７月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏雇用統計（統計局） ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １３１５ＧＭＴ ８月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １３１５ＧＭＴ ８月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI] １３５５ＧＭＴ ９月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] ＥＵ財務相理事会非公式会合（キプロス、１５日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ９月１５日（土） 自民党総裁選・公開討論会（日本記者クラブ） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ＥＵ財務相理事会非公式会合（キプロス、最終日） --------------------------------------------------------------------------------