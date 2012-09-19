ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜９月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ９月２０日（木） ０８：３０ ９月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ ８月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI] （予測中央値：前年比 輸出-7.3％、輸入-6.1％、貿易赤字8090億円） ０８：５０ 資金循環統計（日銀） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １０：３０ ２年利付国債（１０月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １４：００めど ８月外国投信概況 １４：００ ９月日銀月報 １５：００ 全国証券大会（経団連会館） １５：３５ 白川日銀総裁があいさつ １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０２３０ＧＭＴ ９月中国ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] ０６００ＧＭＴ ８月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] ０８３０ＧＭＴ ８月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １１４４ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 （マサチューセッツ州クインシー） １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２５８ＧＭＴ ９月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １３３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 （ミズーリ州カンザスシティー） １４００ＧＭＴ ８月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １４００ＧＭＴ ９月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １６００ＧＭＴ 第２・四半期米資金循環統計（ＦＲＢ） １７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 １７３０ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀が講演・質疑応答 （ミシガン州アイアンウッド） ２１００ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演 （オハイオ州オックスフォード） ２２３０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁がノートルダム大学で 米金融政策について講演（インディアナ州ノートルダム） 台湾中銀金融政策決定会合 ＥＣＢ理事会（金利発表なし、最終日） スペイン国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２１日（金） 閣議、閣議後会見 民主党臨時党大会 民主党代表選 ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース、財務省) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １２：３０ ９月ロイター企業調査 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １５：００ 財政制度等審議会財政投融資分科会 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １６４０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 「米経済の見通しと金融政策」（アトランタ） 米アップル「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）５」米、日、欧などで発売 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２２日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２３日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 Ｇ２０財務相・中央銀行総裁代理会合（メキシコ市、２４日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ９月２４日（月） ０８：５０ 日銀決定会合議事要旨（８月８、９日決定会合分） １２：００ 山口日銀副総裁がアジア調査会で講演 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８００ＧＭＴ ９月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １９３０ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が 経済見通しについて講演（サンフランシスコ） Ｇ２０財務相・中央銀行総裁代理会合（メキシコシティ、最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ９月２５日（火） 閣議、閣議後会見 １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ １０月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ７月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] １４００ＧＭＴ ９月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６００ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が 経済見通しについて講演（フィラデルフィア） １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 北朝鮮で最高人民会議開催 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２６日（水） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １３：００ 自民党総裁選（議員投票の投・開票日・党員投票の開票日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 ９月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ９月２７日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース、財務省) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ １０年利付国債（１０月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ ２年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７５５ＧＭＴ ９月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] ０８００ＧＭＴ ８月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] ０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英経常収支（国立統計局）[GBCURA=ECI] ０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局）[GBGDF=ECI] ０９００ＧＭＴ ９月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米企業利益（商務省）[USCPRF=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省）[USGDPR=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２８日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：３０ ８月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI] ０８：３０ ８月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI] ０８：３０ ８月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI] ０８：５０ ８月鉱工業生産速報（経産