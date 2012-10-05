ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜１０月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- １０月５日（金） 閣議、閣議後会見 日銀金融政策決定会合（２日目） ０８：５０ ９月末の外貨準備高 １４：００ ８月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府）[JPCIIN=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００４５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 「米経済と金融政策」（メンフィス） １０００ＧＭＴ ８月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １２３０ＧＭＴ ９月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １７００ＧＭＴ デューク米ＦＲＢ理事がニューヨーク連銀主催の会合で講演 （ニューヨーク） １９００ＧＭＴ ８月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] 中国［国慶節］ -------------------------------------------------------------------------------- １０月６日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- １０月７日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ベネズエラ大統領選 英保守党大会（１０日まで、バーミンガム） -------------------------------------------------------------------------------- １０月８日（月） 祝日＜体育の日＞ ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０２３０ＧＭＴ ９月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０６００ＧＭＴ ８月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] １０００ＧＭＴ ８月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] ユーロ圏財務相会合（ルクセンブルク） 欧州安定メカニズム（ＥＳＭ）初会合 米国［コロンブスデー］（株式市場は取引あり） -------------------------------------------------------------------------------- １０月９日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：００ 自民党首脳と経団連の懇談会 ０８：５０ ８月経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] （予測中央値：４２５５億円程度の黒字） ０８：５０ ４―６月の経常収支（財務省） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（９月中） １０：３０ ５年利付国債（１０月債）の発行予定額等（財務省） １４：００ １０月金融経済月報（日銀） １４：００ ９月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００００ＧＭＴ ＩＭＦ世界経済見通し（チャプター１＆２） ０６４５ＧＭＴ ８月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] ０８３０ＧＭＴ ８月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ ８月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] ０８３０ＧＭＴ ８月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 ガイトナー米財務長官がインド訪問（１０日まで） 国際通貨基金・世界銀行年次総会（東京、１４日まで） ブラジル中銀金融政策決定会合（１０日まで） ＥＵ財務相理事会 -------------------------------------------------------------------------------- １０月１０日（水） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札予定（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（財務省） １５：００めど ９月工作機械受注（日本工作機械工業会） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００００ＧＭＴ ＩＭＦ国際金融安定性報告書（チャプター１＆２） ０６４５ＧＭＴ ８月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １８００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 １８４５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演・質疑応答 （モンタナ州グレートフォールズ） ２０４５ＧＭＴ フィシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（ワシントン） 国際通貨基金・世界銀行年次総会（東京、１４日まで） 仏・スペイン首脳会談（パリ） ブラジル中銀金融政策決定会合（最終日） ガイトナー米財務長官、インド中銀のスバラオ総裁と会談（ムンバイ） イタリア短期債入札 英保守党大会（最終日、バーミンガム） 台湾［国慶日］ -------------------------------------------------------------------------------- １０月１１日（木） ０８：５０ ８月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] （予測中央値：前月比‐２．５％） ０８：５０ 日銀決定会合議事要旨（９月１８，１９日分） ０８：５０ ９月貸出・吸収資金動向（日銀） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ３０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債（１０月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ３０年利付国債の入札結果（財務省） １４：００ ９月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １５：１５ ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６００ＧＭＴ ９月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０６４５ＧＭＴ ９月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 １２３０ＧＭＴ ９月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 １６３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて 講演・質疑応答（ペンシルベニア州エイボンデール） １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 インドネシア中銀金融政策決定会合 韓国中銀金融政策決定会合 ガイトナー米財務長官が訪日（１３日まで） 米大統領選：副大統領正候補討論会（ケンタッキー州ダンビル） 国際通貨基金・世界銀行年次総会（東京、１４日まで） イタリア国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- １０月１２日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ８月第３次産業活動指数（経済産業省） ０８：５０ ９月マネーストック（日銀） ０８：５０ ９月企業物価指数（日銀） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） １５：００ ９月投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００００ＧＭＴ 第３・四半期シンガポールＧＤＰ速報値 ０６４５ＧＭＴ ８月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １２３０ＧＭＴ ９月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３５５ＧＭＴ １０月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI] 国際通貨基金・世界銀行年次総会（東京、１４日まで） ガイトナー米財務長官が訪日（１３日まで） ブラジル［守護聖人の日］ -------------------------------------------------------------------------------- １０月１３日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 国際通貨基金・世界銀行年次総会（東京、１４日まで） ガイトナー米財務長官が訪日（最終日） ９月中国貿易収支[CNTRD=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- １０月１４日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 国際通貨基金・世界銀行年次総会（東京、最終日） 世界経済フォーラム・モスクワ会合