ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- １０月２９日（月） ０８：５０ ９月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI] （予測中央値：小売業販売額前年比＋1.0％） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １２３０ＧＭＴ ９月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １０月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] イタリア短期債入札 ドイツ１年債入札 -------------------------------------------------------------------------------- １０月３０日（火） 閣議、閣議後会見 日銀金融政策決定会合 ０８：３０ ８月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI]（予測中央値：0.83倍） ０８：３０ ９月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI]（予測中央値：4.2％） ０８：３０ ９月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI]（予測中央値：前年比＋0.7％） ０８：５０ ９月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI] （予測中央値：前月比‐3.3％） ０８：５０ １０月上中旬分の貿易統計 １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８００ＧＭＴ 第３・四半期スペインＧＤＰ速報値 ０８５５ＧＭＴ １０月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ８月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] １４００ＧＭＴ １０月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６３０ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演（コネチカット州スタンフォード） インド中銀政策決定会合 イタリア中期債入札 -------------------------------------------------------------------------------- １０月３１日（水） ０８：１３ 製造業ＰＭＩ（マークィット）[JPRPMI=ECI] １０：００ 全国財務局長会議 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ ９月毎月勤労統計（厚生労働省） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] １４：００ ９月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI] (予測中央値：前年比＋16.1％） １４：００ 家計金融行動に関する世論調査（金融広報中央委員会、日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が タウンホール会合であいさつ（ダルース、ミネソタ州） ０７４５ＧＭＴ ９月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] １０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２１５ＧＭＴ １０月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １２３０ＧＭＴ 第３・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI] １３４５ＧＭＴ １０月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３年債・１０年債・３０年債入札条件 １６４５ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 「金融政策と経済」（ニューヨーク） -------------------------------------------------------------------------------- ＜１１月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- １１月１日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ １０年利付国債の入札発行 １０：３０ ４０年利付国債（１１月債）の発行予定額等 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：４５ １０年利付国債の入札結果 １５：１５ １０年利付国債の第II非価格競争入札結果 １５：３０ 税収実績（9月末） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１００ＧＭＴ １０月中国ＰＭＩ（国家統計局）[CNPMIB=ECI] ０１４５ＧＭＴ １０月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] １１３０ＧＭＴ １０月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １２１５ＧＭＴ １０月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ 第３・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値 （労働省）[USLCTS=ECI] １２５８ＧＭＴ １０月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４００ＧＭＴ ９月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １４００ＧＭＴ １０月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 （テネシー州チャタヌーガ） ２１００ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演 （マサチューセッツ州ウェルスレイ） １０月米自動車販売台数 １０月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） フィリピン「諸聖人の祝日」 -------------------------------------------------------------------------------- １１月２日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：００─０８：３０ 安住民主党幹事長代行講演 ０８：５０ 日銀金融政策決定会合議事要旨（１０月４、５日分） ０８：５０ マネタリーベース（日銀） ０８：５０ 個人向け復興国債の発行条件等 １０：３０ 新型窓口販売方式による10年利付国債の発行条件等 １５：００ 財政制度等審議会財政投融資分科会 １７：００ 買入消却入札による買入れの詳細及び累計 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI] ０８５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] １２３０ＧＭＴ １０月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １４００ＧＭＴ ９月月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １６４０ＧＭＴ タルーロ米ＦＲＢ理事が講演「外国金融機関への規制」 （コネチカット州ニューヘイブン） １８２５ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が見通しについて講演 （ユタ州ソルトレークシティー） フィリピン祝日 ブラジル［万聖節］ -------------------------------------------------------------------------------- １１月３日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- １１月４日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（メキシコ市、５日まで） 北米夏時間終了 -------------------------------------------------------------------------------- １１月５日（月） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ ９月・第３・四半期豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ００３０ＧＭＴ ９月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０１４５ＧＭＴ １０月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（メキシコ市、最終日） ＡＳＥＭ首脳会議（ラオス・ビエンチャン、６日まで） ロシア［国民統一の日（振替）］ -------------------------------------------------------------------------------- １１月６日（火） 閣議、閣議後会見 １０：３０ 流動性供給入札 １０：３０ 5年利付国債（11月債）の発行予定額等 １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札予定 １２：４５ 流動性供給入札結果 １４：００ ９月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府）[JPCIIN=ECI] １６：００ 個人