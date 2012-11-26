ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- １１月２６日（月） ０８：５０ 日銀決定会合議事要旨 １０月３０日分 １０：００─１１：３０ 白川日銀総裁講演（名古屋） １３：４５─１４：１５ 白川日銀総裁会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７００ＧＭＴ １２月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] １３３０ＧＭＴ １０月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ドイツ１年債入札 韓国大統領選候補者登録（公示） ユーロ圏財務相会合 ＣＯＰ１８（１２月７日まで、カタール・ドーハ） -------------------------------------------------------------------------------- １１月２７日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ １０月企業向けサービス価格指数（日銀） １０：００ 自民党政権公約に関する意見交換会（経団連） １０：３０ ２年利付国債の入札発行 １０：３０ １０年利付国債（１２月債）の発行予定額等 １２：４５ ２年利付国債の入札結果 １５：１５ ２年利付国債の第II非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（ベルリン） ０７００ＧＭＴ １０月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] ０９３０ＧＭＴ 第３・四半期南アＧＤＰ ０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI] １０００ＧＭＴ ＯＥＣＤ経済見通し １１４５ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が昼食会で講演（ベルリン） １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １０月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １３３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が大学関連の会合であいさつ（ワシントン、質疑応答なし） １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ９月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １５００ＧＭＴ ９月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 イタリアゼロクーポン債入札 スペイン３カ月債・６カ月債入札 ポルトガル議会、２０１３年予算案採決 ブラジル中銀通貨政策委員会（２８日まで） -------------------------------------------------------------------------------- １１月２８日（水） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済見通しについて講演（トロント） ０２００ＧＭＴ 第３・四半期フィリピンＧＤＰ ０９００ＧＭＴ １０月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １７１５ＧＭＴ タルーロ米ＦＲＢ理事が「外国金融機関の規制」をテーマに講演、質疑応答 （コネチカット州ニューヘーブン） １７５０ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁のビジネス・ニュース・ネットワークの インタビュー（カナダ・トロント） １８００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １９００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 １１月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] ユーロ圏財務相、記者会見を予定（ブリュッセル） イタリア６カ月債入札 ドイツ５年債入札 タイ中銀金融政策委員会 ブラジル中銀通貨政策委員会（最終日） ロサンゼルス自動車ショー（１２月９日まで） インド［シーク教ナナック誕生日］ -------------------------------------------------------------------------------- １１月２９日（木） ０８：００ 安倍晋三自民総裁講演 ０８：５０ １０月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI] （予測中央値：前年比‐0.7％） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０─１２：００ 白井日銀審議委員講演（熊本） １０：３０ ３０年利付国債（１２月債）の発行予定額等 １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １４：００─１４：３０ 白井日銀審議委員会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６４５ＧＭＴ 第３・四半期スイスＧＤＰ ０８５５ＧＭＴ １１月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １１００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 「米国とユーロ圏の金融・財政面の課題」（フランクフルト） １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米企業利益速報値（商務省）[USCPRF=ECI] １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省）[USGDPR=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 １１月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） イタリア中期債入札 １０月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] 英中銀が１２月の金融安定化報告書を公表 ＩＡＥＡ理事会（３０日まで、ウィーン） -------------------------------------------------------------------------------- １１月３０日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：３０ １０月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI]（予測中央値：4.2％） ０８：３０ １０月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI]（予測中央値：0.80倍） ０８：３０ １０月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI]（予測中央値：前年比‐0.9％） ０８：３０ １０月全国消費者物価指数（ＣＰＩ、総務省）[JPCPI=ECI] （予測中央値：前年比0.0％） ０８：３０ １１月東京都区部ＣＰＩ（総務省）[JPCPIT=ECI] （予測中央値：前年比‐0.4％） ０８：５０ １０月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI] （予測中央値：前月比‐2.2％） １４：００ １０月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI] （予測中央値：前年比＋10.1％） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０５３０ＧＭＴ ７─９月期インドＧＤＰ ０７００ＧＭＴ １０月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] ０７４５ＧＭＴ １０月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １３３０ＧＭＴ 第３・四半期カナダＧＤＰ １３３０ＧＭＴ １０月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １４４５ＧＭＴ １１月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] ２０００ＧＭＴ 第３・四半期ブラジルＧＤＰ ２２００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀とスタインＦＲＢ理事が 「大規模な資産買い入れ」に関するパネルディスカッション（ボストン） スタインＦＲＢ理事は質疑応答を予定 ＩＡＥＡ理事会（最終日、ウィーン） -------------------------------------------------------------------------------- ＜１２月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- １２月１日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１００ＧＭＴ １１月中国ＰＭＩ（国家統計局）[CNPMIB=ECI] ２１００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀、プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁、 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が「リセッションからの米景気回復におけるＦＲＢの役割」 に関するパネルディスカッションに参加（シカゴ） -------------------------------------------------------------------------------- １２月２日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- １２月３日（月） ０９：１０─１１：００ 西村日銀副総裁が世界相互依存センター（ＣＩＧ）主催コンファ