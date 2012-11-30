ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜１２月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- １２月１日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１００ＧＭＴ １１月中国ＰＭＩ（国家統計局）[CNPMIB=ECI] ２１００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀、プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁、 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が「リセッションからの米景気回復におけるＦＲＢの役割」 に関するパネルディスカッションに参加（シカゴ） -------------------------------------------------------------------------------- １２月２日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- １２月３日（月） ０８：５０ ７─９月法人企業統計[JPBUSX=ECI] ０９：１０─１１：００ 西村日銀副総裁が世界相互依存センター（ＣＩＧ）主催コンファランスで講演 １３：００─１４：３０ 白川日銀総裁およびノワイエ仏中銀総裁が都内開催のパリ・ユーロプラス会合で講演 １５：００ 財政資金対民間収支(1月中実績・12月中見込) １５：３０ 税収実績（10月末） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ １０月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０１３０ＧＭＴ １１月中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） ０１４５ＧＭＴ １１月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] １３５８ＧＭＴ １１月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １８４０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済・金融政策について講演 （アーカンソー州リトルロック） １１月米自動車販売台数 ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） ドイツ６カ月物国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- １２月４日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ １１月マネタリーベース（日銀） １０：３０ １０月毎月勤労統計（厚生労働省） １０：３０ １０年利付国債の入札発行 １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等 １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札予定 １１：３０過ぎ 日銀ドル供給オペ １２：４５ １０年利付国債の入札結果 １５：１５ １０年利付国債の第II非価格競争入札結果 １７：００ 買入消却入札による買入れの詳細及び累計 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI] ０３３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ カナダ中銀、金利発表 １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 ＥＵ財務相理事会 -------------------------------------------------------------------------------- １２月５日（水） ０８：５０ 個人向け復興国債の発行条件等 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ 西村日銀副総裁が新潟県金融経済懇談会に出席 １０：３０ 新型窓口販売方式による10年利付国債の発行条件等 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １４：００ 西村日銀副総裁が新潟市で会見 １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI] ０１４５ＧＭＴ １１月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０７００ＧＭＴ 第３・四半期フィンランドＧＤＰ ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３１５ＧＭＴ １１月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省）[USLCTS=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] ２０００ＧＭＴ ニュージーランド中銀金利発表 英中銀金融政策委員会（６日まで） ドイツ２年債入札 タイ［国王誕生日］ -------------------------------------------------------------------------------- １２月６日（木） ０８：３０ １２月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ ３０年利付国債の入札発行 １０：３０ ５年利付国債（１２月債）の発行予定額など １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：４５ ３０年利付国債の入札結果 １５：１５ ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果 １６：００ 個人向け復興国債の応募額（11月） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ １１月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０９３０ＧＭＴ １０月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI] １１００ＧＭＴ １０月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １２００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２３０ＧＭＴ １１月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １２４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １３３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １７００ＧＭＴ 第３・四半期米資金循環統計（ＦＲＢ） -------------------------------------------------------------------------------- １２月７日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ 貿易統計（11月上中旬分） ０８：５０ 外貨準備の状況(11月末) １２：３０ １２月ロイター企業調査 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ １０月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０７４５ＧＭＴ １０月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] ０９３０ＧＭＴ １０月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０９３０ＧＭＴ １０月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] １１００ＧＭＴ １０月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １４５５ＧＭＴ １２月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] ２０００ＧＭＴ １０月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] ＣＯＰ１８（最終日、カタール・ドーハ） -------------------------------------------------------------------------------- １２月８日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- １２月９日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１３０ＧＭＴ １１月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０５３０ＧＭＴ １１月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局）[CNIO=ECI] ギリシャのサマラス首相が訪独 ロサンゼルス自動車ショー（最終日） -------------------------------------------------------------------------------- １２月１０日（月） ０８：５０ １０月経常収支（財務省）[JPCUR