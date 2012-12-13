ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜１２月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） -------------------------------------------------------------------------------- １２月１２日（水） ０８：５０ １１月企業物価指数（日銀） ０８：５０ １０月第３次産業活動指数（経済産業省） ０８：５０ １０月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０４３０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が講演（バンコク） ０７００ＧＭＴ １１月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０７４５ＧＭＴ １０月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０７４５ＧＭＴ １１月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０９３０ＧＭＴ １１月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １７３０ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] １８００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １９００ＧＭＴ ＦＯＭＣ経済見通し発表 １９００ＧＭＴ １１月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] １９１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が会見 ＯＰＥＣ総会（ウィーン） イタリア１年物国債入札 Ｇ２０シェルパ会合（モスクワ、最終日） ＥＵ財務相理事会 -------------------------------------------------------------------------------- １２月１３日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース、財務省) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省） １４：３０ １１月投信概況 １５：１５ ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 ＥＵ首脳会議（１４日まで） スイス中銀が金融政策発表 イタリアゼロクーポン債入札 スペイン国債入札 フィリピン中銀金融政策会合 韓国金融政策理事会 ユーロ圏財務相会合 「経済成長と持続可能性の促進」に関する会合（モスクワ） -------------------------------------------------------------------------------- １２月１４日（金） ０８：５０ １２月調査日銀短観 （予測中央値：大企業製造業‐10、大企業非製造業＋5） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １３：３０ １０月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] １０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏就業者数（統計局）[EUEMPQ=ECI] １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １３５８ＧＭＴ １２月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４１５ＧＭＴ １１月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １４１５ＧＭＴ １１月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI] ＥＵ首脳会議（最終日） -------------------------------------------------------------------------------- １２月１５日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 エジプトで憲法改正めぐる国民投票 -------------------------------------------------------------------------------- １２月１６日（日） 衆議院議員選挙および東京都知事選挙 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- １２月１７日（月） ０８：５０ １２月日銀短観・業種別計数 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １４００ＧＭＴ １０月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １８００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 １８００ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演・ 質疑応答あり（ノースカロライナ州シャーロット） -------------------------------------------------------------------------------- １２月１８日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ １２月日銀短観・ＣＰの発行環境 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：３０ ２０年利付国債の入札発行 １１：３０過ぎ 日銀ドル供給オペ １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：４５ ２０年利付国債の入札結果 １５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０９３０ＧＭＴ １１月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ０９３０ＧＭＴ １１月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３００ＧＭＴ ハンガリー中銀金利発表 １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米経常収支（商務省）[USCURA=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １８１５ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（テキサス州ゲーンズビル） ２１４５ＧＭＴ 第３・四半期ニュージーランド経常収支 スペイン３・６カ月物国債入札 スウェーデン中銀が金利決定発表 トルコ中銀金融政策決定会合 英中銀が四半期報告書の概要公表 １１月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- １２月１９日（水） 日銀金融政策決定会合１日目 ０８：５０ １１月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI] １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：３０ ２年利付国債（１月債）の発行予定額など １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １４：００ １０月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府）[JPCIIN=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ １０月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] ０９００ＧＭＴ １２月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] ０９３０ＧＭＴ １２月の英金融政策委員会の議事録 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３００ＧＭＴ ノルウェー中銀金利発表 １３３０ＧＭＴ １１月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １８００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ２１４５ＧＭＴ 第３・四半期ニュージーランドＧＤＰ ポルトガル２年債入札 韓国大統領選投開票 台湾中銀が金融政策会合 ＥＣＢ理事会（金利発表なし、２０日まで） 韓国市場休場 -------------------------------------------------------------------------------- １２月２０日（木） 日銀金融政策決定会合２日目、政策発表 ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告期間ベース） １１：００ １１月外国投信概況 １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] １５：３０ 白川日銀総裁会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ 豪中銀月報 ０７００ＧＭＴ １１月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０９３０ＧＭＴ １１月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI]