ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- １月２８日（月） ０９：００ 臨時閣議、臨時閣議後会見 ０８：５０ １２月企業向けサービス価格指数（日銀） １１：００ 乗用車８社生産・輸出実績（１２月度） １３：２５ 鉄連会長会見 １４：００ 衆院本会議 １４：００ 原子力規制委員会 敦賀原発破砕帯調査第２回評価会合 １４：３０ セブン＆アイ・ホールディングス レギュラーコーヒー新ブランド発表会 １５：３０ 経団連会長会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９００ＧＭＴ １２月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １８００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 １２月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] イタリア国債入札 オーストラリア休場［オーストラリアデー（建国記念日）］ -------------------------------------------------------------------------------- １月２９日（火） 閣議、閣議後会見 １０：３０ 流動性供給入札 １０：３０ １０年利付国債（２月債）の発行予定額等 １１：３０過ぎ 日銀ドル供給オペ １２：４５ 流動性供給入札結果 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７００ＧＭＴ ２月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １１月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] １５００ＧＭＴ １月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 イタリア短期国債入札 インド中銀金融政策会合 米連邦公開市場委員会（３０日まで） -------------------------------------------------------------------------------- １月３０日（水） ０８：５０ １２月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI] （予測中央値：前年比＋０．３％） １０：００ 全国財務局長会議 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８００ＧＭＴ 第４・四半期スペインＧＤＰ速報値 １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３１５ＧＭＴ １月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米ＧＤＰ速報値（商務省）[USGDPR=ECI] １８００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 １９１５ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] ２０００ＧＭＴ ニュージーランド中銀金利発表 イタリア国債入札 ドイツ連邦３０年債入札 -------------------------------------------------------------------------------- １月３１日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) ０８：５０ １２月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI] （予測中央値：前月比＋４．５％） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：３０ ２年利付国債の入札発行 １０：００ 山口日銀副総裁講演（長崎） １０：３０ １２月・２０１２年平均毎月勤労統計（厚労省）[JPOVRT=ECI] １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：４５ ２年利付国債の入札結果 １４：００ １２月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI] （予測中央値：前年比＋１３．５％） １４：００ 山口日銀副総裁会見（長崎） １５：１５ ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 １９：００ 外国為替平衡操作の実施状況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７４５ＧＭＴ １２月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] ０８５５ＧＭＴ １月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] １２３０ＧＭＴ １月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI] １４４５ＧＭＴ １月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ週間定例入札条件 １月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] マレーシア中銀金融政策会合 -------------------------------------------------------------------------------- ＜２月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ２月１日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：３０ １２月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI]（予測中央値：４．１％） ０８：３０ １２月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI]（予測中央値：０．８０倍） ０８：３０ １２月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI]（予測中央値：前年比‐０．３％） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI] ０１００ＧＭＴ １月中国ＰＭＩ（国家統計局）[CNPMIB=ECI] ０１４５ＧＭＴ １月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １３３０ＧＭＴ １月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １３５８ＧＭＴ １月米製造業ＰＭＩ確報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４５５ＧＭＴ １月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １５００ＧＭＴ １月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １月米自動車販売台数 マレーシア休場 -------------------------------------------------------------------------------- ２月２日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ２月３日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ２月４日（月） ０８：５０ １月マネタリーベース（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 -------------------------------------------------------------------------------- ２月５日（火） 閣議、閣議後会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ １２月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０１４５ＧＭＴ １月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０３３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ週間定例入札 １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 ------------------------------------------------------