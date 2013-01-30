ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- １月３０日（水） ０８：５０ １２月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI] （予測中央値：前年比＋０．３％） １０：００ 全国財務局長会議 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １３：００ 衆議院本会議 １４：００ 原子力規制委員会委員長会見 １６：３０ 茂木経産相と電気事業連合会の懇談会 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８００ＧＭＴ 第４・四半期スペインＧＤＰ速報値 １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３１５ＧＭＴ １月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米ＧＤＰ速報値（商務省）[USGDPR=ECI] １８００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 １９１５ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] ２０００ＧＭＴ ニュージーランド中銀金利発表 イタリア国債入札 ドイツ連邦３０年債入札 -------------------------------------------------------------------------------- １月３１日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) （財務省） ０８：５０ １２月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI] （予測中央値：前月比＋４．５％） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省） １０：００ 山口日銀副総裁講演（長崎） １０：３０ １２月・２０１２年平均毎月勤労統計（厚労省）[JPOVRT=ECI] １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省） １４：００ １２月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI] （予測中央値：前年比＋１３．５％） １４：００ 山口日銀副総裁会見（長崎） １５：１５ ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） １９：００ 外国為替平衡操作の実施状況（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７００ＧＭＴ １２月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] ０７４５ＧＭＴ １２月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] ０８５５ＧＭＴ １月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] １２３０ＧＭＴ １月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI] １４４５ＧＭＴ １月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ週間定例入札条件 １月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] マレーシア中銀金融政策会合 -------------------------------------------------------------------------------- ＜２月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ２月１日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：３０ １２月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI]（予測中央値：４．１％） ０８：３０ １２月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI]（予測中央値：０．８０倍） ０８：３０ １２月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI]（予測中央値：前年比‐０．３％） １０：３０ 新型窓口販売方式による２年利付国債の発行条件等（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １５：００ 財政資金対民間収支（１月中実績と２月見込み）（財務省） １５：３０ １２月末の税収実績（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI] ０１００ＧＭＴ １月中国ＰＭＩ（国家統計局）[CNPMIB=ECI] ０１４５ＧＭＴ １月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １３３０ＧＭＴ １月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １３５８ＧＭＴ １月米製造業ＰＭＩ確報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４５５ＧＭＴ １月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １５００ＧＭＴ １月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １月米自動車販売台数 マレーシア休場 -------------------------------------------------------------------------------- ２月２日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ２月３日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ２月４日（月） ０８：５０ １月マネタリーベース（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 -------------------------------------------------------------------------------- ２月５日（火） 閣議、閣議後会見 １０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省） １２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ １０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ １２月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０１４５ＧＭＴ １月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０３３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ週間定例入札 １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 -------------------------------------------------------------------------------- ２月６日（水） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 新型窓口販売方式による１０年利付国債の発行条件等（財務省） １０：３０ ４０年利付国債（２月債）の発行予定額等（財務省） １０：３０ 佐藤日銀審議委員が前橋市での金融経済懇談会で講演 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １４：００ 佐藤審議委員が前橋市で記者会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００３０ＧＭＴ １２月・第４・四半期豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] １１００ＧＭＴ １２月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 英中銀金融政策委員会（７日まで） ドイツ５年物国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ２月７日（木） ０８：５０ １２月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １４：００ １２月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府）[JPCIIN=ECI] １５：００―１７：００ ＩＭＦセミナーで財務官があいさつ ［海