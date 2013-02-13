ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜２月に予定される行事＞ 中下旬 １４：００ 消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ２月１４日（木） 日銀金融政策決定会合（２日目） ０８：５０ １０─１２月国内総生産（ＧＤＰ）１次速報（内閣府）[JPGDA=ECI] （予測中央値：前期比＋０．１％、年率＋０．５％） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２０年利付国債（２月債）の発行予定額等（財務省） １２：００ 味の素 社長会見 １３：００ １月首都圏マンション市場動向（不動産経済研究所） １４：３０めど １月投信概況 １５：３０ 白川日銀総裁会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６：３０ＧＭＴ 第４・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI] ０７：００ＧＭＴ 第４・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI] ０９：００ＧＭＴ 第４・四半期イタリアＧＤＰ速報値（統計局） １０：００ＧＭＴ 第４・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI] １０：００ＧＭＴ 第４・四半期ギリシャＧＤＰ速報値 １３：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５：３０ＧＭＴ タルーロ米ＦＲＢ理事が金融規制改革について上院銀行委員会で証言 １６：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 １７：５０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済・金融政策について講演 （ミシシッピ州スタークビル） １８：００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 韓国中銀金融政策会合 オランド仏大統領がインド訪問 Ｇ２０財務相・中央銀行総裁代理会合（１５日まで、モスクワ） 中国、台湾［以上、旧正月］ -------------------------------------------------------------------------------- ２月１５日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省) １３：３０ １２月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １４：００ 日銀金融経済月報（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９：３０ＧＭＴ １月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １０：００ＧＭＴ １２月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] １３：３０ＧＭＴ ２月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １４：００ＧＭＴ １２月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４：１５ＧＭＴ １月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １４：５０ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀が経済・金融政策について講演 （フロリダ州フォートマイアーズ） １４：５５ＧＭＴ ２月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] 中国、台湾［以上、旧正月］ Ｇ２０財務相・中央銀行総裁代理会合（最終日、モスクワ） Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（１６日まで、モスクワ） -------------------------------------------------------------------------------- ２月１６日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（最終日、モスクワ） -------------------------------------------------------------------------------- ２月１７日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ２月１８日（月） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９：００ＧＭＴ １２月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] 第４・四半期タイＧＤＰ 米国［プレジデンツデー］ -------------------------------------------------------------------------------- ２月１９日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ 日銀金融政策決定会合議事要旨（１月２１、２２日分） １０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省） １４：００ １２月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府）[JPCIIN=ECI] １５：１５ ５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 １０：００ＧＭＴ ２月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １５：００ＧＭＴ ２月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １６：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 トルコ中銀金融政策決定会合 -------------------------------------------------------------------------------- ２月２０日（水） ０８：５０ １月貿易統計（財務省）[JPTBL2=ECI] １１：００めど １月外国投信概況 日銀の森本審議委員が高知で講演・会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７：００ＧＭＴ １月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０７：００ＧＭＴ １月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０７：４５ＧＭＴ １月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０９：３０ＧＭＴ ２月の英金融政策委員会の議事録 ０９：３０ＧＭＴ １月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １２：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３：３０ＧＭＴ １月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １３：３０ＧＭＴ １月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １６：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １９：００ＧＭＴ １月２９─３０日の米ＦＯＭＣ議事録発表 第４・四半期マレーシアＧＤＰ ドイツ１０年債入札 タイ中銀金融政策会合 -------------------------------------------------------------------------------- ２月２１日（木） ０８：３０ ２月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２年利付国債（３月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８：５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０８：５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０８：５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] １３：３０ＧＭＴ １月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １３：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３：５８ＧＭＴ ２月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １５：００ＧＭＴ １月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １５：００ＧＭＴ １月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １５：００ＧＭＴ ２月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １６：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６：００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７：３０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済・金融政策の 見通しについて講演（ニューヨーク） １８：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 １８：００ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が金融政策と経済について 講演・質疑応答あり（ニューヨーク） ２３：００ＧＭＴ １月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] ＥＣＢ理事会（金利発表なし） -------------------------------------------------------------------------------- ２月２２日（金） 閣議、閣議後会見 ０７：００ ２月ロイター企業調査 ０８：５０ １月企業向けサービス価格指数（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間