ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜２月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ２月１６日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １７：３０ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演（フロリダ州サラソタ） Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（最終日、モスクワ） -------------------------------------------------------------------------------- ２月１７日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ２月１８日（月） ０９：００ 参議院予算委員会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １２：００ 政府与党協議会 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １５：００ ブリヂストン決算 １５：３０ ＮＴＴドコモ ｄマーケットの新サービス説明会 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９：００ＧＭＴ １２月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] １４：３０ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会で証言（ブリュッセル） 第４・四半期タイＧＤＰ 米国［プレジデンツデー］ -------------------------------------------------------------------------------- ２月１９日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ 日銀金融政策決定会合議事要旨（１月２１、２２日分） １０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省） １４：００ １２月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府）[JPCIIN=ECI] １５：１５ ５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 １０：００ＧＭＴ ２月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １５：００ＧＭＴ ２月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １６：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 トルコ中銀金融政策決定会合 -------------------------------------------------------------------------------- ２月２０日（水） ０８：５０ １月貿易統計（財務省）[JPTBL2=ECI] １１：００めど １月外国投信概況 日銀の森本審議委員が高知で講演・会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７：００ＧＭＴ １月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０７：００ＧＭＴ １月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０７：４５ＧＭＴ １月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０９：３０ＧＭＴ ２月の英金融政策委員会の議事録 ０９：３０ＧＭＴ １月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １２：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３：３０ＧＭＴ １月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １３：３０ＧＭＴ １月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １６：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １９：００ＧＭＴ １月２９─３０日の米ＦＯＭＣ議事録発表 第４・四半期マレーシアＧＤＰ ドイツ１０年債入札 タイ中銀金融政策会合 -------------------------------------------------------------------------------- ２月２１日（木） ０８：３０ ２月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２年利付国債（３月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８：５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０８：５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０８：５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] １３：３０ＧＭＴ １月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １３：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３：５８ＧＭＴ ２月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １５：００ＧＭＴ １月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １５：００ＧＭＴ １月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １５：００ＧＭＴ ２月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １６：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６：００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７：３０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済・金融政策の 見通しについて講演（ニューヨーク） １８：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 １８：００ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が金融政策と経済について 講演・質疑応答あり（ニューヨーク） ２３：００ＧＭＴ １月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] ＥＣＢ理事会（金利発表なし） -------------------------------------------------------------------------------- ２月２２日（金） 閣議、閣議後会見 ０７：００ ２月ロイター企業調査 ０８：５０ １月企業向けサービス価格指数（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００：００ＧＭＴ 第４・四半期シンガポールＧＤＰ ２２：３０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が議会証言 ０１：３０ＧＭＴ １月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] ０２：１５ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁がテキサス州の経済について講演 （ダラス） ０７：００ＧＭＴ 第４・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI] ０９：００ＧＭＴ ２月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] １０：００ＧＭＴ 欧州委員会が経済見通し発表、レーン委員が会見（ブリュッセル） パウエル米ＦＲＢ理事とローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が 財政問題および金融政策に関する討論会に参加（ニューヨーク） -------------------------------------------------------------------------------- ２月２３日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ２月２４日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 イタリア総選挙（２５日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ２月２５日（月） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：４５ＧＭＴ ２月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] １３：３０ＧＭＴ １月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １６：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １８：００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 イタリアゼロクーポン債入札 イタリア総選挙 韓国の朴槿恵（パク・クンヘ）大統領就任予定 ドイツのメルケル首相がトルコ訪問 タイ休場 -------------------------------------------------------------------------------- ２月２６日（火） 閣議、閣議後会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６：００ＧＭＴ キング英中銀総裁が講演「先進国経済における回復とリバランス」 （東京） １２：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４：００ＧＭＴ １２月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １４：００ＧＭＴ １２月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] １５：００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、上院銀行委員会で証言 １５：００ＧＭＴ １月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １５：００ＧＭＴ ２月米消費者信頼感指数