ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜３月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ３月１３日（水） ０９：００ 衆議院予算委員会 １４：００ 原子力規制委員会委員長会見 １５：００めど ２月投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７：４５ＧＭＴ ２月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] １０：００ＧＭＴ １月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：３０ＧＭＴ ２月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １２：３０ＧＭＴ ２月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １４：００ＧＭＴ １月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １７：００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 ２０：００ＧＭＴ ニュージーランド中銀が金利発表 イタリア中・長期債入札 キム世銀総裁が記者会見（ニューデリー） -------------------------------------------------------------------------------- ３月１４日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ ２月首都圏マンション販売（不動産経済研究所） １３：３０ １月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １５：１５ ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００：３０ＧＭＴ ２月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２：３０ＧＭＴ ２月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １２：３０ＧＭＴ 第４・四半期米経常収支（商務省）[USCURA=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 スイス中銀が金融政策発表 ノルウェー中銀の金利決定会合 ＥＵ首脳会議（１５日まで） フィリピン金融政策会合 韓国金融政策会合 米州開発銀行年次総会（パナマ、１７日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ３月１５日（金） 閣議、閣議後会見 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １０：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １２：３０ＧＭＴ ２月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １２：３０ＧＭＴ ３月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １３：００ＧＭＴ １月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １３：１５ＧＭＴ ２月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １３：１５ＧＭＴ ２月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI] １３：３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演「大き過ぎてつぶせない」 （メリーランド州ナショナルハーバー） １３：５５ＧＭＴ ３月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] ＥＵ首脳会議（最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ３月１６日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ３月１７日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 中国全人代、閉幕 -------------------------------------------------------------------------------- ３月１８日（月） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １０：００ＧＭＴ １月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] １４：００ＧＭＴ ３月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] -------------------------------------------------------------------------------- ３月１９日（火） 閣議、閣議後会見 白川日銀総裁退任会見 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １４：００ １月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府）[JPCIIN=ECI] １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９：３０ＧＭＴ ２月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ０９：３０ＧＭＴ ２月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １０：００ＧＭＴ ３月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：３０ＧＭＴ ２月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）（２０日まで） スペイン３・９カ月物国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ３月２０日（水）祝日＜春分の日＞ ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７：００ＧＭＴ ２月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０９：３０ＧＭＴ ３月の英金融政策委員会の議事録 ０９：３０ＧＭＴ ２月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １６：３０ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] １８：００ＧＭＴ ＦＯＭＣ経済見通し発表 １８：１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が会見 ２１：４５ＧＭＴ 第４・四半期ニュージーランドＧＤＰ オバマ米大統領がイスラエルとパレスチナ自治区を訪問 英予算案 南ア中銀が金利決定発表 アイスランド中銀が金利決定発表 ＥＣＢ理事会（２１日まで、金利発表なし） -------------------------------------------------------------------------------- ３月２１日（木） 日銀新正副総裁・就任会見 ０８：３０ ３月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ ２月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI] １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２年利付国債（４月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８：５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０８：５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０８：５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] ０９：３０ＧＭＴ ２月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２：５８ＧＭＴ ３月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １３：００ＧＭＴ １月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １４：００ＧＭＴ ２月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １４：００ＧＭＴ ２月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １４：００ＧＭＴ ３月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６：００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） スペイン国債入札 中国の習近平・共産党総書記（近く国家主席に就任）がモスクワ訪問（２４日まで） エジプト中銀金融政策委員会 -------------------------------------------------------------------------------- ３月２２日（金） 閣議、閣議後会見 ０７：００ ロイター企業調査 ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） ［海外］ 日本時間は