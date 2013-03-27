ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜３月に予定される行事＞ 下旬 １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] -------------------------------------------------------------------------------- ３月２８日（木） ０８：５０ ２月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） １０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省） １１：００ 乗用車８社生産・輸出実績（２月度） １１：００ ＮＥＣビッグローブモバイル新商品発表会 １１：００ イオンフィナンシャルサービス誕生記者発表会 １２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省） １４：３０ ＪＸホールディングス中期経営計画 １５：１５ ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） １６：３０ ヤフージャパン、ＮＨＮジャパン（ＬＩＮＥ）共同記者会見（両社長出席） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８：５５ＧＭＴ ３月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] ０９：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２：３０ＧＭＴ 第４・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省）[USGDPR=ECI] １２：３０ＧＭＴ 第４・四半期米企業利益（商務省）[USCPRF=ECI] １３：４５ＧＭＴ ３月米シカゴ地区購買部協会景気指数[USCPMI=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 台湾中銀金利政策会合 -------------------------------------------------------------------------------- ３月２９日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：３０ ２月全国消費者物価指数（総務省）[JPCPI=ECI]（予測中央値：-0.4%） ０８：３０ ３月東京都区部消費者物価指数（総務省）[JPCPIT=ECI]（予測中央値:-0.6%） ０８：３０ ２月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI]（予測中央値：４．２％） ０８：３０ ２月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI]（予測中央値：０．８６倍） ０８：３０ ２月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI]（予測中央値：前年比＋０．２％） ０８：５０ ２月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI] １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １４：００ ２月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI] （予測中央値：前年比-1.9％） -------------------------------------------------------------------------------- ３月３０日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ３月３１日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 欧州夏時間入り -------------------------------------------------------------------------------- ＜４月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） -------------------------------------------------------------------------------- ４月１日（月） ０８：５０ ３月日銀短観 （予測中央値：大企業足元ＤＩ製造業-7、同非製造業+8） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １４：００ 生活意識に関するアンケート調査（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：００ＧＭＴ ３月中国ＰＭＩ（国家統計局）[CNPMIB=ECI] ０１：４５ＧＭＴ ３月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] １２：５８ＧＭＴ ３月米製造業ＰＭＩ確報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４：００ＧＭＴ ２月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １４：００ＧＭＴ ３月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 第４・四半期トルコＧＤＰ[TRGDPQ=ECI] オーストラリア、ドイツ、フランス、香港、英国［以上、イースターマンデー］ -------------------------------------------------------------------------------- ４月２日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ３月マネタリーベース（日銀） ０８：５０ ３月日銀短観詳報（財務省） １０：３０ ２月毎月勤労統計（厚労省）[JPOVRT=ECI] １０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省） １２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ １０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０３：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０７：５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] ０９：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４：００ＧＭＴ ２月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １４：００ＧＭＴ ２月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５：３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「よりよい金融政策による見通し改善」、質疑応答あり （ノースダコタ州グランフォークス） １７：３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しと金融政策 について講演（アラバマ州バーミングハム） ２３：３０ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁と ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁がパネル討論に参加 （バージニア州リッチモンド） ３月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] ３月米自動車販売台数 -------------------------------------------------------------------------------- ４月３日（水） 日銀金融政策決定会合（１日目） ０８：５０ ３月日銀短観・ＣＰ発行環境 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００：３０ＧＭＴ ２月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０１：００ＧＭＴ ３月中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） ０９：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：１５ＧＭＴ ３月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １４：００ＧＭＴ ３月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １９：３０ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が 経済見通しと金融政策について講演、質疑応答あり（ロサンゼルス） タイ中銀金融政策会合 英中銀金融政策委員会（４日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ４月４日（木） 日銀金融政策決定会合（２日目） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省) １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ３０年利付国債（４月債）の発行予定額等（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００：３０ＧＭＴ ２月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０７：５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０７：５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] ０９：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １１：００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １１：３０ＧＭＴ ３月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １１：４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １２：３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２：４５ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁と ロックハート米アトランタ地区連銀総裁がパネル討論に参加 （オハイオ州デイトン） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １６：３０ＧＭＴ ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演 質疑応答あり（米