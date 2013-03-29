ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３：３０ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演 「大き過ぎてつぶせない問題の解決は多大な努力必要に」（リッチモンド） １４：００ＧＭＴ ２月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １７：００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀の会合であいさつ （ジョージア州ストーンマウンテン） -------------------------------------------------------------------------------- ４月１０日（水） ０８：５０ ３月貸出・資金吸収動向（日銀） １５：００ ４月フォーキャスト調査（日経センター） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６：４５ＧＭＴ ２月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：２０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀の会合であいさつ （ジョージア州ストーンマウンテン） １２：３０ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁がアトランタ地区連銀の会合で パネル討論の司会 （ジョージア州ストーンマウンテン） １６：００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀の会合で閉会あいさつ （ジョージア州ストーンマウンテン） １７：００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １８：００ＧＭＴ ３月１９─２０日の米ＦＯＭＣ議事録発表 １８：００ＧＭＴ ３月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] ２１：００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演「経済・金融政策の見通し」 （テキサス州エルパソ） ３月中国貿易統計[CNTRD=ECI] 米予算教書 -------------------------------------------------------------------------------- ４月１１日（木） ０８：５０ ２月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] ０８：５０ ３月マネーストック（日銀） ０８：５０ ３月企業物価指数（日銀） １４：３０めど ３月投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：３０ＧＭＴ ３月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０６：００ＧＭＴ ３月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０６：４５ＧＭＴ ３月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] １０：００ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が金融政策について講演 （香港） １２：３０ＧＭＴ ３月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２：３０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁がＦＲＢ主催の会合であいさつ （ワシントン） １５：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 ３月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） 韓国中銀金融政策会合 インドネシア中銀金融政策会合 -------------------------------------------------------------------------------- ４月１２日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ２月第３次産業活動指数（経済産業省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６：４５ＧＭＴ ２月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０９：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １２：３０ＧＭＴ ３月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １２：３０ＧＭＴ ３月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １２：３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁がＦＲＢ主催の会合で講演 （ワシントン） １２：４５ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が同地区連銀の会合であいさつ （ボストン） １３：５５ＧＭＴ ４月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI] １４：００ＧＭＴ ２月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １６：３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長がＦＲＢ主催の会合で講演（ワシントン） ユーロ圏財務相会合（ダブリン） -------------------------------------------------------------------------------- ４月１３日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １６：３０ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁がパネル討論に参加 （ミネアポリス） ＥＵ財務相理事会（ダブリン） -------------------------------------------------------------------------------- ４月１４日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ４月１５日（月） 日銀支店長会議 １３：３０ ２月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １５：００ 信託大会（１５１５ごろ黒田日銀総裁あいさつ） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０２：００ＧＭＴ 第１・四半期中国ＧＤＰ[CNGDP=ECI]、 ３月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資[CNIO=ECI] （国家統計局） ０９：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] １２：３０ＧＭＴ ４月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １３：００ＧＭＴ ２月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １４：００ＧＭＴ ４月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 タイ［灌仏節］ -------------------------------------------------------------------------------- ４月１６日（火） 閣議、閣議後会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８：３０ＧＭＴ ３月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ０８：３０ＧＭＴ ３月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] ０９：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] ０９：００ＧＭＴ ４月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：３０ＧＭＴ ３月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １２：３０ＧＭＴ ３月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３：１５ＧＭＴ ３月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 時間未定 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネアポリス） ブラジル金融政策委員会（１７日まで） タイ［灌仏節］ -------------------------------------------------------------------------------- ４月１７日（水） １４：００ ３月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８：３０ＧＭＴ ４月の英金融政策委員会の議事録 ０８：３０ＧＭＴ ３月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３：３０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 （ニューヨーク） １４：００ＧＭＴ カナダ中銀金融政策発表 １６：００ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） １８：００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 ブラジル中銀金融政策委員会（政策発表） -------------------------------------------------------------------------------- ４月１８日（木） ０８：３０ ４月ロイター短観[JP/TAN] １０：３０ 宮尾日銀審議委員講演（岐阜） １３：００ ３月首都圏マンション販売（不動産経済研究所） １４：００ 宮尾日銀審議委員会見（岐阜） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８：３０ＧＭＴ ３月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３：００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） １４：００ＧＭＴ ３月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １４：００ＧＭＴ ４月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １６：００ＧＭＴ ラスキン米ＦＲＢ理事が講演（ニューヨーク） １７：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ４月１９日（金）