ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜４月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） -------------------------------------------------------------------------------- ４月８日（月） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(3月中：指定報告機関ベース) ０８：５０ ２月の経常収支[JPCURA=ECI] （予測：4663億円程度の黒字） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：３０─１４：００ 高市自民党政調会長講演（内外情勢調査会） １４：００ ３月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １０：００ＧＭＴ ２月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １３：０４ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が「米景気支援に向けたＦＲＢの役割」 をテーマに演説。米州国際フォーラム：パームビーチ戦略フォーラム「経済成長への道」にて １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２３：１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長がアトランタ地区連銀の会合で講演 （ジョージア州ストーンマウンテン） 米州国際フォーラム：パームビーチ戦略フォーラム「経済成長への道」 （米フロリダ州ウエストパームビーチ、９日まで） ボアオ・フォーラム（中国・海南島、最終日） ギラード豪首相が訪中 ショイブレ独財務相がＺＥＷで講演（マンハイム） タイ［チャクリー王朝記念日］ -------------------------------------------------------------------------------- ４月９日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ 日銀政策決定会合議事要旨（３月６─７日分） １０：３０ ５年利付国債（４月債）の発行予定額等（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：３０ＧＭＴ ３月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０６：００ＧＭＴ ２月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０６：４５ＧＭＴ ２月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] ０８：３０ＧＭＴ ２月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０８：３０ＧＭＴ ２月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] ０８：３０ＧＭＴ ２月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３：３０ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演 「大き過ぎてつぶせない問題の解決は多大な努力必要に」（リッチモンド） １４：００ＧＭＴ ２月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １７：００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀の会合であいさつ （ジョージア州ストーンマウンテン） １７：１５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が アトランタ地区連銀の会合でパネル討論の司会 （ジョージア州ストーンマウンテン） 米州国際フォーラム：パームビーチ戦略フォーラム「経済成長への道」 （米フロリダ州ウエストパームビーチ、最終日） 米財務長官、ドイツ・フランス訪問 ショイブレ独財務相と会談（ベルリン） モスコビシ仏経済・財務相と会談（パリ） 豪・中国首相会談、（北京） -------------------------------------------------------------------------------- ４月１０日（水） ０８：５０ ３月貸出・資金吸収動向（日銀） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １５：００ ４月フォーキャスト調査（日経センター） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６：４５ＧＭＴ ２月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：２０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀の会合であいさつ （ジョージア州ストーンマウンテン） １６：００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀の会合で閉会あいさつ （ジョージア州ストーンマウンテン） １７：００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １８：００ＧＭＴ ３月１９─２０日の米ＦＯＭＣ議事録発表 １８：００ＧＭＴ ３月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] ２１：００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演「経済・金融政策の見通し」 （テキサス州エルパソ） ３月中国貿易統計[CNTRD=ECI] 米予算教書 イタリア国債入札 Ｇ８外相会合（１１日まで） ラガルドＩＭＦ専務理事が世界経済の現状と課題、リスクについて講演（ニューヨーク） -------------------------------------------------------------------------------- ４月１１日（木） ０８：５０ ２月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] （予測中央値：前月比＋6.8％） ０８：５０ ３月マネーストック（日銀） ０８：５０ ３月企業物価指数（日銀） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ３０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債（４月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ３０年利付国債の入札結果（財務省） １４：３０めど ３月投信概況 １５：１５ ３０年利付国債の第ＩＩ日価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：３０ＧＭＴ ３月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０６：００ＧＭＴ ３月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０６：４５ＧＭＴ ３月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] １０：００ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が金融政策について講演 （香港） １２：３０ＧＭＴ ３月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２：３０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁がＦＲＢ主催の会合であいさつ （ワシントン） １５：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 ３月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） 韓国中銀金融政策会合 インドネシア中銀金融政策会合 イタリア中・長期債入札 Ｇ８外相会合（最終日） 北朝鮮の金正恩第１書記就任から１年 -------------------------------------------------------------------------------- ４月１２日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ２月第３次産業活動指数（経済産業省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００：００ＧＭＴ シンガポール中銀が金融政策声明発表 ００：００ＧＭＴ 第１・四半期シンガポールＧＤＰ速報値 ０６：４５ＧＭＴ ２月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０９：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １２：３０ＧＭＴ ３月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １２：３０ＧＭＴ ３月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １２：３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁がＦＲＢ主催の会合で講演 （ワシントン） １２：４５ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が同地区連銀の会合であいさつ （ボストン） １３：５５ＧＭＴ ４月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI] １４：００ＧＭＴ ２月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １６：３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長がＦＲＢ主催の会合で講演（ワシントン） ユーロ圏財務相会合（ダブリン） 米国務長官、韓国・中国・日本歴訪開始 -------------------------------------------------------------------------------- ４月１３日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １６：３０ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁がパネル討論に参加 （ミネアポリス） １８：３５ＧＭＴ 米アトランタ地区連銀のロックハート総裁がアイオワ大法科大学院主催の