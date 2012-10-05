追加：日銀決定会合関連ヘッドライン

＊記事本文を読む場合はヘッドライン末尾の番号をダブルクリックしてください。 《日銀決定会合》 ◎〔焦点〕次回日銀会合で追加緩和の見方強まる、中国経済や内需動向に警戒感[ID:nTK0524015] ◎〔アングル〕前原経財相が日銀会合に出席、政府は結果重視 30日会合に向けた布石か[ID:nTK0523999] ◎WRAPUP1: 日銀が緩和見送り、中国減速で景気は踊り場入り 生産・物価の下振れ警戒[ID:nTK0524003] ◎UPDATE1: 日銀、政策現状維持を全員一致で決定、景気判断を下方修正[ID:nTK0523607] ◎日銀、金融政策現状維持 全員一致で決定[ID:nT9E8DF04X] ◎日銀が適格担保の価格見直し、30年超国債は時価の94％に引き下げ[ID:nTK0523581] ◎UPDATE1: 米ドルの成長支援オペを10月中に実施、ＬＩＢＯＲ改革進展で＝日銀[ID:nTK0523701] 《日銀総裁会見》 ◎白川日銀総裁、成長率下振れなら物価も下方修正と指摘 外債購入には改めて慎重姿勢[ID:nT9E8DF04Y] 《要人発言》 ◎UPDATE1: 前原経済財政相が「引き続き強力な金融緩和」を要請、次回以降も日銀決定会合出席へ[ID:nTK0523675] 《有識者の見方》 ◎〔Market Views〕日銀現状維持は予想通り、10月末は緩和見送りとの見方も[ID:nTK0523669] 《市場の動向》 ◎〔外為マーケットアイ〕[ID:nTK0523087] ◎〔金利マーケットアイ〕[ID:nTK0523037] ◎〔株式マーケットアイ〕[ID:nTK0523159] ［東京 ５日 ロイター］