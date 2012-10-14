UPDATE1: ＩＭＭ通貨先物、ドル売り越しが減少＝ＣＦＴＣ

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［ニューヨーク １２日 ロイター］ 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表した ＩＭＭ通貨先物の取組（１０月９日までの週）によると、米ドルの主要６通貨（円、 ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対する投機筋の取組高は、 売り越し額が２週連続で減少した。 米ドルの売り越し額は６４億３０００万ドルで、９月１１日以来の低水準。前週の 売り越し額は１６３億１０００万ドルだった。 詳細は以下のとおり。 円 10/9/12 week 10/2/12 week Long 40,778 52,696 Short 27,864 23,361 Net 12,914 29,335 ユーロ 10/9/12 week 10/2/12 week Long 39,946 48,335 Short 112,516 98,600 Net -72,570 -50,265 ポンド 10/9/12 week 10/2/12 week Long 54,190 64,726 Short 31,618 34,632 Net 22,572 30,094 スイスフラン 10/9/12 week 10/2/12 week Long 11,676 12,641 Short 11,982 13,625 Net -306 -984 カナダドル 10/9/12 week 10/2/12 week Long 106,300 112,706 Short 10,672 11,530 Net 95,628 101,176 豪ドル 10/9/12 week 10/2/12 week Long 78,524 98,600 Short 38,710 34,857 Net 39,814 63,743 メキシコペソ 10/9/12 week 10/2/12 week Long 139,392 137,986 Short 3,000 2,121 Net 136,392 135,865 ニュージーランドドル 10/9/12 week 10/2/12 week Long 21,075 25,298 Short 4,365 3,917 Net 16,710 21,381
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