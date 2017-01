〔金利マーケットアイ〕翌日物は0.075─0.08％中心、ユーロ円金先は強含み

〔金利マーケットアイ〕

<15:17> 翌日物は0.075─0.08%中心、ユーロ円金先は強含み

15日の短期金融市場で、無担保コール翌日物は0.075─0.08%を中心に取引された。主な取り手は地銀や信託。準備預金の積み最終日に加え、国債の発行要因が重なることから、朝方は0.08%付近から始まった。取り一巡後は、年金定時払いのため、金融機関の資金調達意欲は後退した。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCレートは、0.10%付近。ユーロ円3カ月金利先物は債券高を受け強含み。

日銀が実施した資産買入等基金による国庫短期証券の買い入れ結果は、応札倍率が6.23倍となり、前回の5.49倍を上回る高水準となった。平均落札レートが0.100%になることを想定して札を多めに入れた向きがいたとの声が聞かれた。

<15:05> 国債先物は反発、長期金利0.755%に低下

15日の国債先物は反発。前週末の米債が横ばい圏となったことや、今週は5年債や20年債の入札が相次ぐことから、投資家の動きは鈍かった。終盤にショートカバーで上昇幅を広げる場面がみられた程度。現物債も小動き。先物周りが強含むと長期ゾーンが小じっかりしたが、金利低下は小幅にとどまった。超長期ゾーンは入札を前に調整地合い。中期ゾーンは横ばいで推移した。

消費者物価指数(CPI)など中国の重要経済指標、日本の長期信用力に関するS&Pリポート、幹事長会談などは材料視されず、直接的な相場への影響はみられなかった。

国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比10銭高の144円32銭。10年最長期国債利回り(長期金利)も同0.5bp低下の0.755%。

<14:48> 長期金利が小幅低下、銀行勢などの期初の買い観測

長期金利が小幅低下。長時間0.760%に張り付いていた10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下の0.755%での推移。市場では「ショートカバーで先物が上昇幅を広げる中、長期ゾーンに銀行勢を中心とする期初の買いが入ったようだ。ただ、相場を大きく動かすまでには至っていない」(国内証券)との見方が出ていた。

<14:33> あす5年債入札は順調か、106回債のリオープン発行へ

あすの5年利付国債入札は順調な結果になるとの見方が多い。景気回復が後ずれする状況で、日銀の追加緩和への期待が強まる中、「上期に積み遅れていた銀行勢を中心とした需要は厚くなると思われる。1─3年債利回りがほぼ0.100%に抑えられる状況で、5年債利回りのレンジが切り下がる可能性も出てきた」(外資系証券)との声が聞かれた。

今回債はクーポン据え置きの0.2%が有力視されており、106回債のリオープン発行になるとみられている。

<14:04> 円債市場は反応薄、幹事長会談材料視されず

円債市場は反応薄。10年最長期国債利回り(長期金利)は0.760%に張り付いたままで、国債先物も目立つ動きはない。輿石東民主党幹事長は、15日午後に開かれた自民・公明幹事長との会談後、記者団に対し、会談で今週中の党首会談開催と今月末の臨時国会開会を要請したことを明らかにした。ただ、きょうの会談で具体的な合意は得られず、18日に再度幹事長会談を開き調整することとなった。具体的な合意が得られていないため、マーケットでは、特例公債法案の成立に向けた先行き不透明感が強まる状況に変わりはなく、長いゾーンでは財政リスク・プレミアムが意識される相場展開が続くとみられている。

<13:15> 長期ゾーンこう着、日本長期信用力に関するS&Pリポートに動意薄

長期ゾーンはこう着。10年最長期国債利回り(長期金利)は午前終盤の0.760%で横ばい。国債先物も小動き。日本の長期信用力に関するS&Pリポートの内容は材料視されるまでには至っておらず、動意薄。

スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ(S&P)は本日、日本の長期信用力に関する英文リポート「Japan's Long-Term Credit Woes Will Continue Despite A Recent Step In The Right Direction」を発表した。同リポートでは、消費増税法は成立したが、政府がさらなる有効措置を講じない限り、日本の信用力は徐々に低下しつづけるとのS&Pの見方を述べている。

S&Pでは、すでに日本政府の財源調達手段に圧力がかかる兆候があるとみている。現時点では、こうした財源調達面での兆候が日本の信用力に直接的な影響を及ぼすとは考えておらず、また市場も静観している模様だ。しかし、政局によってさらに政策の決定・実施が遅れれば、日本の財政・構造問題の解決はより困難となり、こうした状況下で、政府が低コストの財源調達手段を無制限に利用することはできないとみている。S&Pリポートについて市場では「以前から言われてきた内容で、政治絡みの部分は興味を引くが、現状を客観的にコメントしているだけとの印象を持つ。警告までの重大なメッセージ性を帯びさせている感じはしない」(国内証券)との見方が出ていた。

<11:39> 基金国庫証券買い入れ、応札倍率6.23倍と高水準

日銀が実施した資産買入等基金による国庫短期証券の買い入れ結果は、オファー額8000億円に対して応札総額は4兆9917億円。8017億円が落札された。応札倍率は6.23倍となり、前回の5.49倍を上回る高水準となった。案分レートは前回と同じ0.099%だったが、平均落札レートは0.100%と前回から上昇した。案分比率9.4%。オファー額は前回から2000億円増額された。市場では買い入れ結果について「平均落札レートが0.100%になることを想定して札を多めに入れた向きがいるようだ。このところの入札で最高落札利回りが0.10%台に乗っていることも影響したもよう」(国内金融機関)との声が聞かれた。

<11:15> 翌日物は0.075─0.08%中心、積み最終日の調達は限定的

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物は0.075─0.08%を中心に取引された。最終日を迎えた準備預金の積みや債券決済要因などから、朝方は地銀や信託などを主な取り手に0.08%付近から取引が始まった。ただ、積みを完了している金融機関が多く、出合いが限定的。その後は0.075%に水準が切り下がった。資金需給は年金定時払いで大幅な資金余剰地合いなため、調達一巡後は金融機関の資金調達意欲は後退している。ユーロ円3カ月金利先物は株安を受け小幅高。中心限月2013年6月限は前週末清算値比0.5ティック高の99.740で推移。

<11:05> 国債先物は小反発で前引け、長期金利は横ばいの0.760%

国債先物中心限月12月限は前週末比2銭高の144円24銭と小反発して午前の取引を終えた。新規材料難から前週末終値を挟んだ狭いレンジでの値動きに終始。16日の5年債、18日の20年債と相次ぐ国債入札を控えて積極的な買いが手控えられた。現物市場も閑散。超長期ゾーンは20年債入札に絡んだ調整売りが出て上値が重かった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.760%。

中国国家統計局が発表した9月の消費者物価指数(CPI)は前年比1.9%上昇、生産者物価指数(PPI)は同3.6%低下と、市場予想と一致した。市場では「予想通りの結果でマーケットインパクトに乏しい。ただ、PPIの低下基調でCPIは先行きも上がりにくい状況が続くだろう。期待が高まる政策出動も政権交代のタイミングを踏まえると目先難しいのではないか」(国内金融機関)との見方が出ている。

<10:00> 翌日物は0.075%に弱含み、金先は株安で小幅高

無担保コール翌日物は調達一巡後に弱含み。朝方は地銀や信託を主な取り手に0.08%付近から取引が始まったが、最終日を迎えた準備預金の積みや債券決済などに伴う調達一巡後は0.075%に調達水準が切り下がった。資金需給は年金定時払いで財政資金が払い超となるため「金融機関の調達意欲は早くも後退している」(国内金融機関)という。

日銀が朝方の金融調節を見送った。この結果、当座預金残高は44兆8000億円、準備預金残高は29兆6000億円程度となる見込み。

ユーロ円3カ月金利先物は小幅高。日経平均が一時8500円を割り込むなど株安などを手掛かりに買いが先行している。「世界的な景気減速懸念で株安/債券高の流れが当面続くとみられる。株価がさらに下落するようだと、日銀金融政策へのプレッシャーが強まりやすい」(国内金融機関)との声があった。中心限月2013年6月限は前週末清算値比0.5ティック高の99.740で推移している。

<09:45> 週次JGB調査で金利低下に慎重な見方、入札控え需給に注目

ロイター週次JGB調査で、市場の強弱感を示すブルベア指数JGBBBI=はマイナス10と前週(マイナス25)に比べてマイナス幅が縮小したが、3週連続でマイナスを記録。市場参加者の間で金利低下に慎重な見方が多いことを再認識する結果となった。

ブルベア指数は、今週末の長期金利が「低下する」と予想した人の割合から「上昇する」と予想した割合を引いた値(DI)。調査は12日午後3時から15日午前8時までに実施。有効回答率は42.9%。

判断する上で重視した要因(複数回答可)は「需給」が61.5%でトップ。16日に5年利付国債入札、18日に20年利付国債入札を控えていることが意識されているようだ。回答者からは、「株価が一段と下落すると