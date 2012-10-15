再送：16日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ １０：００ 閣議、閣議後会見 １０：００ 「金融システム安定等に資する銀行規制の在り方に関するワーキンググループ」 第８回目（金融庁） １０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ ９月首都圏マンション市場動向（不動産経済研究所） １３：３０ 経済同友会代表幹事会見 １５：１５ ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １８：００─２０：４５ 朝日地球環境フォーラム （トヨタ内山田副会長出席） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １５日（月） ０１３０ＧＭＴ ９月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] １２００ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演 １２３０ＧＭＴ １０月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １２３０ＧＭＴ ９月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １６４５ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演 （バージニア州ロアノーク） １７１０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 「米経済と金融政策」（セントルイス） アジア欧州会議（ＡＳＥＭ）財務相会議（バンコク） １６日（火） ００３０ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が 経済見通しについて講演・質疑応答 ００３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０８３０ＧＭＴ ９月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ０８３０ＧＭＴ ９月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] ０９００ＧＭＴ ９月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] ０９００ＧＭＴ １０月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ９月米消費者物価指数（労働省）[USCPI=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ８月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １３１５ＧＭＴ ９月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １３１５ＧＭＴ ９月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI] １４００ＧＭＴ １０月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 スペイン短期国債入札 ギリシャ短期国債入札 米大統領選：大統領候補討論会（ニューヨーク州ヘンプステッド） ＝＝＝海外主要企業決算発表＝＝＝＝ １５日（月） Q3 2012 Citigroup ( C.N ) １６日（火） Q3 2012 Goldman Sachs ( GS.N ) Q3 2012 Intel Corp. ( INTC.O ) Q3 2012 International Business Machines ( IBM.N ) Q3 2012 Johnson & Johnson ( JNJ.N ) Q3 2012 The Coca-Cola Company ( KO.N ) （東京 １５日 ロイター）