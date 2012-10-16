訂正：昴<9778.OS>：13年2月期中間単体、当期赤字幅縮小800万円、13年2月期予想1.38億円の黒字

訂正：１０月９日の午後３時に配信した「１３年２月期中間単体決算」のヘッドライン のうち、「当期赤字幅拡大800万円」を「当期赤字幅縮小800万円」に訂正します。 ［東京 9日 ロイター］ 2013年2月期中間決算 (2012年3月1日-2012年8月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年2月期中間 12年2月期中間 13年2月期予想 売上高 （百万円） 1,708 1,736 3,700 (-1.6 %) (-1.4 %) (+0.4 %) 営業利益（百万円） △18 △38 235 (+0.1 %) 経常利益（百万円） △16 △38 238 (+0.2 %) 当期利益（百万円） △8 △27 138 (+122.8 %) １株利益 （円） △1.33 △4.45 22.09 １株年間配当（円） 12.00 12.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 12.00 12.00