17日の国内・海外経済指標と行事予定

==国内経済・指標関係=== 10:00 原子力規制委員会第4回会合 10:20 国庫短期証券の入札発行(財務省) 10:30 新型窓口販売方式による5年利付国債の発行条件等(財務省) 12:00 KDDI 冬モデル新商品発表会 12:35 国庫短期証券の入札結果(財務省) 14:00 田中原子力規制委員長会見 ==海外指標・指標関係== 日本時間はGMTプラス9時間 16日(火) 0030GMT ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が 経済見通しについて講演・質疑応答 0030GMT 豪中銀理事会議事録 0830GMT 9月英消費者物価指数(国立統計局)[GBHICY=ECI] 0830GMT 9月英生産者物価指数(国立統計局)[GBPPI=ECI] 0900GMT 8月ユーロ圏貿易収支(統計局)[EUTBAL=ECI] 0900GMT 9月ユーロ圏消費者物価指数改定値(統計局)[EUHICY=ECI] 0900GMT 10月独景気期待指数(ZEW)[DEZEWS=ECI] 1145GMT 米週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン)[USUBSW=ECI] 1230GMT 9月米消費者物価指数(労働省)[USCPI=ECI] 1255GMT 米週間レッドブック大規模小売店売上高 (インスティネット・リサーチ)[USREDY=ECI] 1300GMT 8月対米証券投資(財務省)[USNCIO=ECI] 1315GMT 9月米鉱工業生産(FRB)[USIP=ECI] 1315GMT 9月米設備稼働率(FRB)[USCAPU=ECI] 1400GMT 10月米住宅建設業者指数(NAHB)[USNAHB=ECI] 1530GMT 米財務省4週間物TB入札 1530GMT 米財務省52週間物TB入札 1600GMT ラスキン米FRB理事が金融規制について講演(ボストン) スペイン12カ月物・18カ月物TB入札 ギリシャTB入札 米大統領選:大統領候補討論会(ニューヨーク州ヘンプステッド) 17日(水) 0830GMT 10月3─4日の英金融政策委員会の議事録 0830GMT 9月英失業率(国立統計局)[GBILOU=ECI] 1100GMT 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会)[USMGMP=ECI] 1230GMT 9月米住宅着工件数(商務省)[USHSTM=ECI] タイ中銀金融政策決定会合 独連邦債入札 ポルトガル国債入札 ===海外主要企業決算発表==== 16日(火) Q3 2012 Goldman Sachs ( GS.N ) Q3 2012 Intel Corp. ( INTC.O ) Q3 2012 International Business Machines ( IBM.N ) Q3 2012 Johnson & Johnson ( JNJ.N ) Q3 2012 The Coca-Cola Company ( KO.N ) 17日(水) Q3 2012 ASML HOLDING NV ( ASML.AS ) Q3 2012 American Express Company ( AXP.N ) Q3 2012 Bank of America Corp. ( BAC.N ) Q3 2012 eBay ( EBAY.O ) Q2 2013 Xilinx, Inc. ( XLNX.O )