訂正：ウッドフレンズ<8886.OS>：13年5月期第1四半期連結、当期赤字幅縮小6700万円、13年5月期予想3.98億円の黒字

訂正：１０月９日の午後３時１０分に配信した「１３年５月期第１四半期連結決算」の 「当期赤字幅拡大6700万円」を「当期赤字幅縮小6700万円」に訂正し、さらに 必要な語句を補って再送します。 ［東京 9日 ロイター］ 2013年5月期第1四半期決算 (2012年6月1日-2012年8月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年5月期第1四半期 12年5月期第1四半期 13年5月期予想 売上高 （百万円） 5,512 4,862 28,455 (+13.4 %) (+2.1 %) (+5.0 %) 営業利益（百万円） 28 △36 1,105 (+14.0 %) 経常利益（百万円） △45 △101 755 (+8.0 %) 当期利益（百万円） △67 △127 398 (+7.9 %) １株利益 （円） △4,665.49 △8,749.28 27,350.19 １株年間配当（円） 5,000.00 5,500.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 5,000.00 5,500.00