訂正：オオバ<9765.T>：13年5月期第1四半期連結、当期赤字幅縮小5.03億円、13年5月期予想1.7億円の黒字

訂正：１０月１０日の午後４時に配信した「２０１３年５月期第１四半期決算」の ヘッドラインのうち、「当期赤字幅拡大５．０３億円」を「当期赤字幅縮小 ５．０３億円」に訂正します。 ［東京 10日 ロイター］ 2013年5月期第1四半期決算 (2012年6月1日-2012年8月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年5月期第1四半期 12年5月期第1四半期 13年5月期予想 売上高 （百万円） 380 300 12,050 (+26.7 %) (-31.4 %) (+14.4 %) 営業利益（百万円） △485 △530 240 (+40.4 %) 経常利益（百万円） △497 △536 210 (+56.7 %) 当期利益（百万円） △503 △550 170 (+335.9 %) １株利益 （円） △29.47 △32.23 9.95 １株年間配当（円） 3.00 3.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 3.00 3.00