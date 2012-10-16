訂正：メディア５<3824.FU>：13年5月期第1四半期連結、当期赤字幅縮小400万円、13年5月期予想200万円の黒字

訂正：１０月１１日の午後３時３０分に配信した「１３年５月期第１四半期決算」の ヘッドラインのうち、「赤字幅拡大４００万円」を「赤字幅縮小４００万円」 に訂正します。 ［東京 11日 ロイター］ 2013年5月期第1四半期決算 (2012年6月1日-2012年8月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年5月期第1四半期 12年5月期第1四半期 13年5月期予想 売上高 （百万円） 231 218 952 (+5.9 %) (+3.7 %) 営業利益（百万円） △3 △14 4 経常利益（百万円） △3 △10 4 当期利益（百万円） △4 △10 2 １株利益 （円） △1,056.90 △2,383.89 471.92 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00