訂正：Ｔ＆Ｃ ＨＤ<3832.OS>：12年11月期9カ月連結、当期損失3.31億円、赤字幅拡大

訂正：１０月１１日の午後５時に配信した「１２年１１月期９カ月決算」のヘッドライン のうち、「赤字幅縮小」を「赤字幅拡大」に訂正します。 ［東京 11日 ロイター］ 2012年11月期9カ月決算 (2011年12月1日-2012年8月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年11月期9カ月 11年11月期9カ月 12年11月期予想 売上高 （百万円） 414 436 (-4.9 %) (-36.4 %) 営業利益（百万円） △304 △156 経常利益（百万円） △333 △214 当期利益（百万円） △331 △238 １株利益 （円） △14,667.79 △11,497.94 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00