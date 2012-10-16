訂正：ランド<8918.T>：13年2月期中間連結、当期損失7.25億円、赤字転落

訂正：１０月１１日の午後４時３０分に配信した「１３年２月期中間決算」のヘッド ラインのうち、「赤字幅縮小」を「赤字転落」に訂正します。 ［東京 11日 ロイター］ 2013年2月期中間決算 (2012年3月1日-2012年8月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年2月期中間 12年2月期中間 13年2月期予想 売上高 （百万円） 4,757 4,711 8,000 (+1.0 %) (+0.3 %) (-7.9 %) 営業利益（百万円） 170 299 200 (-43.0 %) (+272.3 %) (-56.3 %) 経常利益（百万円） 54 139 20 (-60.6 %) (-87.6 %) 当期利益（百万円） △725 459 １株利益 （円） △2.55 2.67 希薄後ＥＰＳ（円） 2.66 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00