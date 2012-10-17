追加：起債予測一覧〔表〕＝10月17日現在

追加：・中日本高速道路、森ビルを国内ＳＢ表に追加しました。 ・預金保険機構を政府保証債表に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 中日本高速道路 <0#1289=JFI> 10/16 A 期間5年、発行額500億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、 シティＧ、野村 11月上旬に起債予定 # 森ビル <0#3270=JFI> 10/16 A 期間5年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 みずほ 九州電力 <0#9508=JFI> 10/16 AA 期間3年、発行額200億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 みずほ 来週前半に起債予定 東急不動産 <0#8815=JFI> 10/16 A 期間5年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 大光銀行 ( 8537.T ) 10/16 A 期間10年(10ノンコール5） 発行額30億円、 期限前償還条項付劣後債、個人向け 主幹事：みずほ、野村 仮条件(利率）／ 当初5年：1.00─1.60％、 以降：6カ月円L+2.15─2.75％ 10月24日に起債予定 西日本高速道路 <0#1290=JFI> 10/15 A 期間3年、発行額200億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、 みずほ 11月上旬に起債予定 住友不動産 <0#8830=JFI> 10/15 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(288回)+28─29bp 10月19日に起債予定 クレディセゾン <0#8253=JFI> 10/12 AA 期間6年、発行額100億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興、野村 レンジ／L+23bp 10月19日に起債予定 ＮＴＴ都市開発 <0#8933=JFI> 10/11 AA 期間10年、発行額100億円 主幹事：みずほ、大和 レンジ／T(325回)+11─13bp 10月19日に起債予定 みずほコーポレート銀行 10/10 AA 期間5年、発行額1000億円程度 <0#8310=JFI> 主幹事：みずほ レンジ／T(288回)+12bp 10月19日に起債予定 三井住友銀行 <0#8412=JFI> 10/10 AA 期間5年、発行額500億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(288回)+8bp 10月18日に起債予定 東日本高速道路 <0#1288=JFI> 10/10 A 期間5年、発行額200億円 主幹事：みずほ、野村、大和 11月下旬に起債予定 北海道電力 <0#9509=JFI> 10/ 9 AA 期間10年、発行額200億円 主幹事：みずほ、野村、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(325回)+37bp 10月18日に起債予定 大和ハウス工業 <0#1925=JFI> 10/ 5 A 期間4年・6年 主幹事： 4年債：ＳＭＢＣ日興、みずほ、大和 野村、三菱ＵＦＪＭＳ 6年債：大和、みずほ、ＳＭＢＣ日興 野村、三菱ＵＦＪＭＳ 三井住友信託銀行<0#8403=JFI> 10/ 3 A 期間5年、発行額100億円、シニア債 主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興 来週後半に起債予定 住信ＳＢＩネット銀行 10/ 2 AA 期間10年(10ノンコール5） 発行額150億円、 期限前償還条項付劣後債、個人向け 主幹事：ＳＢＩ、大和 仮条件(利率）／ 当初5年：1.10─1.70％、 以降：6カ月円L+2.20─2.80％ 格付け：Ａ─(ＪＣＲ） 10月18日に起債予定 新生銀行 <0#8303=JFI> 10/ 1 AA 期間10年(10ノンコール5） 期限前償還条項付劣後債 主幹事：野村 仮条件(利率）／ 当初5年：3.40─4.40％、 以降：5年物円スワップ+3.00─4.00％ 格付けはＢＢＢ(Ｒ＆Ｉ) 10月19日に起債予定 トヨタファイナンス 10/ 1 AA 期間3年・5年 <0#8498=JFI> 発行額各150億円程度 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 野村、ＳＭＢＣ日興、東海東京 レンジ／ 3年債：T(275回)+8bp 5年債：T(289回)+8bp 10月18日に起債予定 大京 <0#8840=JFI> 10/ 1 AA 期間3年・5年 発行額各30億円以上、20億円 主幹事： 3年債：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 5年債：三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／ 3年債：L+87─95bp 5年債：L+130─140bp 10月19日に起債予定 阪急阪神ホールディングス 10/ 1 AA 期間5年、発行額100億円 <0#9042=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ レンジ／T(288回)+20bp 10月18日に起債予定 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 -------------------------------------------------------------------------