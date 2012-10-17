18日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース、財務省) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２年利付国債（１１月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １４：００ ９月粗鋼生産速報（鉄連） １５：００ ブリヂストン「中期経営計画２０１２」説明会 １５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １６：３０ 全銀協会長会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １７日（水） ０８３０ＧＭＴ １０月３─４日の英金融政策委員会の議事録 ０８３０ＧＭＴ ９月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ９月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] タイ中銀金融政策決定会合 １８日（木） ０１３０ＧＭＴ ９月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] ０２００ＧＭＴ 第３・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局）[CNGDP=ECI] ０２００ＧＭＴ ９月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局）[CNIO=ECI] ０８３０ＧＭＴ ９月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ ９月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １４００ＧＭＴ １０月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） ＥＵ首脳会議（１９日まで） スペイン国債入札 ＝＝＝海外主要企業決算発表＝＝＝＝ １７日（水） Q3 2012 ASML HOLDING NV ( ASML.AS ) Q3 2012 American Express Company ( AXP.N ) Q3 2012 Bank of America Corp. ( BAC.N ) Q3 2012 eBay ( EBAY.O ) Q2 2013 Xilinx, Inc. ( XLNX.O ) １８日（木） Q3 2012 NOKIA OYJ NOK1V.HE Q3 2012 Advanced Micro Devices AMD.N Q3 2012 Google ( GOOG.O ) Q3 2012 Morgan Stanley ( MS.N ) Q1 2013 Microsoft ( MSFT.O ) （東京 １８日 ロイター）