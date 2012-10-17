18日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース、財務省) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２年利付国債（１１月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １４：００ ９月粗鋼生産速報（鉄連） １５：００ ブリヂストン「中期経営計画２０１２」説明会 １５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １６：３０ 全銀協会長会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １７日（水） ０８３０ＧＭＴ １０月３─４日の英金融政策委員会の議事録 ０８３０ＧＭＴ ９月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ９月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] タイ中銀金融政策決定会合 １８日（木） ０１３０ＧＭＴ ９月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] ０２００ＧＭＴ 第３・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局）[CNGDP=ECI] ０２００ＧＭＴ ９月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局）[CNIO=ECI] ０８３０ＧＭＴ ９月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ ９月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １４００ＧＭＴ １０月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） ＥＵ首脳会議（１９日まで） スペイン国債入札 ＝＝＝海外主要企業決算発表＝＝＝＝ １７日（水） Q3 2012 ASML HOLDING NV (ASML.AS) Q3 2012 American Express Company (AXP.N) Q3 2012 Bank of America Corp. (BAC.N) Q3 2012 eBay (EBAY.O) Q2 2013 Xilinx, Inc. (XLNX.O) １８日（木） Q3 2012 NOKIA OYJ NOK1V.HE Q3 2012 Advanced Micro Devices AMD.N Q3 2012 Google (GOOG.O) Q3 2012 Morgan Stanley (MS.N) Q1 2013 Microsoft (MSFT.O) （東京 １８日 ロイター）
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