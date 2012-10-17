起債予測一覧〔表〕＝10月18日現在

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【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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中日本高速道路 <0#1289=JFI> 10/16 A 期間5年、発行額500億円程度
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、
シティＧ、野村
11月上旬に起債予定
森ビル <0#3270=JFI> 10/16 A 期間5年
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、
みずほ
九州電力 <0#9508=JFI> 10/16 AA 期間3年、発行額200億円
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、
みずほ
来週前半に起債予定
東急不動産 <0#8815=JFI> 10/16 A 期間5年
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
大光銀行 (8537.T) 10/16 A 期間10年(10ノンコール5）
発行額30億円、
期限前償還条項付劣後債、個人向け
主幹事：みずほ、野村
仮条件(利率）／
当初5年：1.00─1.60％、
以降：6カ月円L+2.15─2.75％
10月24日に起債予定
西日本高速道路 <0#1290=JFI> 10/15 A 期間3年、発行額200億円
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、
みずほ
11月上旬に起債予定
住友不動産 <0#8830=JFI> 10/15 AA 期間5年、発行額100億円
主幹事：ＳＭＢＣ日興
レンジ／T(288回)+28─29bp
10月19日に起債予定
クレディセゾン <0#8253=JFI> 10/12 AA 期間6年、発行額100億円
主幹事：ＳＭＢＣ日興、野村
レンジ／L+23bp
10月19日に起債予定
ＮＴＴ都市開発 <0#8933=JFI> 10/11 AA 期間10年、発行額100億円
主幹事：みずほ、大和
レンジ／T(325回)+11─13bp
10月19日に起債予定
みずほコーポレート銀行 10/10 AA 期間5年、発行額1000億円程度
<0#8310=JFI> 主幹事：みずほ
レンジ／T(288回)+12bp
10月19日に起債予定
三井住友銀行 <0#8412=JFI> 10/10 AA 期間5年、発行額500億円
主幹事：ＳＭＢＣ日興
レンジ／T(288回)+8bp
10月18日に起債予定
東日本高速道路 <0#1288=JFI> 10/10 A 期間5年、発行額200億円
主幹事：みずほ、野村、大和
11月下旬に起債予定
北海道電力 <0#9509=JFI> 10/ 9 AA 期間10年、発行額200億円
主幹事：みずほ、野村、
三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／T(325回)+37bp
10月18日に起債予定
大和ハウス工業 <0#1925=JFI> 10/ 5 A 期間4年・6年
主幹事：
4年債：ＳＭＢＣ日興、みずほ、大和
野村、三菱ＵＦＪＭＳ
6年債：大和、みずほ、ＳＭＢＣ日興
野村、三菱ＵＦＪＭＳ
三井住友信託銀行<0#8403=JFI> 10/ 3 A 期間5年、発行額100億円、シニア債
主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興
来週後半に起債予定
住信ＳＢＩネット銀行 10/ 2 AA 期間10年(10ノンコール5）
発行額150億円、
期限前償還条項付劣後債、個人向け
主幹事：ＳＢＩ、大和
仮条件(利率）／
当初5年：1.10─1.70％、
以降：6カ月円L+2.20─2.80％
格付け：Ａ─(ＪＣＲ）
10月18日に起債予定
新生銀行 <0#8303=JFI> 10/ 1 AA 期間10年(10ノンコール5）
期限前償還条項付劣後債
主幹事：野村
仮条件(利率）／
当初5年：3.40─4.40％、
以降：5年物円スワップ+3.00─4.00％
格付けはＢＢＢ(Ｒ＆Ｉ)
10月19日に起債予定
トヨタファイナンス 10/ 1 AA 期間3年・5年
<0#8498=JFI> 発行額各150億円程度
主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、
野村、ＳＭＢＣ日興、東海東京
レンジ／
3年債：T(275回)+8bp
5年債：T(289回)+8bp
10月18日に起債予定
大京 <0#8840=JFI> 10/ 1 AA 期間3年・5年
発行額各30億円以上、20億円
主幹事：
3年債：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
5年債：三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／
3年債：L+87─95bp
5年債：L+130─140bp
10月19日に起債予定
阪急阪神ホールディングス 10/ 1 AA 期間5年、発行額100億円
<0#9042=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、
三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
レンジ／T(288回)+20bp
10月18日に起債予定
東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年
主幹事：野村、みずほ、大和
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債など）】
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