30日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 日銀金融政策決定会合 ０９：２０ 閣議、閣議後会見 ０８：３０ ８月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI]（予測中央値：０．８３倍） ０８：３０ ９月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI]（予測中央値：４．２％） ０８：３０ ９月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI]（予測中央値：前年比＋０．７％） ０８：５０ ９月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI] （予測中央値：前月比‐3.3％） ０８：５０ １０月上中旬分の貿易統計（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等 （財務省） １５：００ 日銀展望リポート １５：３０ 白川日銀総裁会見 夕方 細野民主政調会長会見 主な企業決算 三菱自、東京ガス、日立、コマツ、ＪＴ、アサヒＨＤ、リコー、九州電力 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２９日（月） １２３０ＧＭＴ ９月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 スペインのラホイ首相とイタリアのモンティ首相が会談（マドリード） １０月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] イタリア短期債入札 ドイツ１年債入札 ３０日（火） ０８００ＧＭＴ 第３・四半期スペインＧＤＰ速報値 ０８５５ＧＭＴ １０月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ８月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] １４００ＧＭＴ １０月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６３０ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演（コネチカット州スタンフォード） インド中銀政策決定会合 イタリア中期債入札 （東京 ３０日 ロイター）