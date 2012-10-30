追加：起債予測一覧〔表〕＝10月30日現在

追加：・Ｊ．フロント リテイリングを国内ＳＢ表に追加しました。 ・鉄道建設・運輸施設整備支援機構（財投機関債表掲載）の備考欄に発行額などを 追加しました。 ・横浜市（地方債表掲載）の備考欄に下期の超長期債の主幹事などを追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # Ｊ．フロント リテイリング 10/30 A 期間3年・5年、発行額各100億円程度 ( 3086.T ) 主幹事：野村 11月に起債予定 日本電産 6594.OS 10/24 A 期間5年・7年・10年、 発行総額1000億円規模 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ 来週起債予定 積水ハウス <0#1928=JFI> 10/19 AA 期間5年、発行額200億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(289回)+9─10bp 11月2日に起債予定 中日本高速道路 <0#1289=JFI> 10/16 AA 期間5年、発行額500億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、 シティＧ、野村 レンジ／T(288回)+14─16bp 11月2日に起債予定 西日本高速道路 <0#1290=JFI> 10/15 A 期間3年、発行額200億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、 みずほ 11月上旬に起債予定 東日本高速道路 <0#1288=JFI> 10/10 A 期間5年、発行額200億円 主幹事：みずほ、野村、大和 11月下旬に起債予定 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 福祉医療機構<0#0940=JFI>10/29 A 期間3年・10年、発行額各100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ 12月に発行予定 日本政策投資銀行 10/16 A 期間10年 <0#0903=JFI> 主幹事：みずほ、野村、しんきん 11月に発行予定 4/ 2 <2012年度発行方針> 発行額：4000億円程度 都市再生機構<0#0917=JFI>10/ 3 A 期間3年・5年・10年 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、野村 11月に起債予定 国際協力機構<0#1273=JFI>10/ 1 A 個人向け(ＪＩＣＡ債) 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、野村 12月に起債予定 鉄道建設・運輸施設整備 9/13 A 期間4年・10年 支援機構 <0#1295=JFI> 発行額各270億円、140億円 主幹事：野村、みずほ、ＧＳ 来週後半に起債予定 払込日：4年債が11月29日、 10年債が11月20日 日本私立学校振興・ 9/11 A 期間10年、発行額50億円程度 共済事業団 <0#0947=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＳＭＢＣ日興 住宅金融支援機構 10/ 5 A 期間15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事：みずほ、野村、ＳＭＢＣ日興 11月上旬に起債予定 10/ 2 A <2012年度下期の30年債> 期間30年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、みずほ 水資源機構 <0#0909=JFI> 7/ 2 A 期間3年、発行額：上限80億円 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 第3・四半期に起債予定 日本学生支援機構 4/ 6 <2012年度発行予定、総額1800億円> <0#0948=JFI> 2013年2月(400億円) -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 9/20 A 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事：野村、大和 11月に発行予定 9/20 A 期間10年、発行額350億円程度 主幹事：ＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ 12月に発行予定 9/20 A 期間20年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＭスタンレーＭＵＦＧ 12月に発行予定 9/20 <2012年度下半期発行計画> 10年債：2100─2400億円程度 20年債：600億円程度 5年債：200億円程度 FLIP、スポット債：1000億円程度 EMTN：200億円程度 総額：4300億円程度 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 埼玉県 <0#0110=JFI> 10/25 AA 期間10年、発行額200億円 11月2日に起債予定 千葉県 <0#0120=JFI> 10/25 AA 期間10年、発行額200億円 11月2日に起債予定 9/18 <2012年度下期20年債> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、 ＳＭＢＣ日興 広島県 <0#0109=JFI> 10/25 AA 期間10年、発行額200億円 11月2日に起債予定 福島県 <0#0141=JFI> 10/25 A 期間10年、発行額200億円 11月7日に起債予定 栃木県 <0#0143=JFI> 10/25 A 期間10年、発行額100億円 11月7日に起債予定 群馬県 <0#0124=JFI> 10/25 A 期間10年、発行額200億円