起債予測一覧〔表〕＝11月1日現在

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【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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四国電力 <0#9507=JFI> 10/31 A 期間3年、発行額100億円、個人債
11月に起債予定
Ｊ．フロント リテイリング 10/30 A 期間3年・5年、発行額各100億円程度
(3086.T) 主幹事：野村
11月に起債予定
日本電産 6594.OS 10/24 AA 期間5年・7年・10年、
発行総額1000億円規模
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／
5年債：T(288回)+17─23bp
7年債：T(304回)+17─23bp
10年債：T(新発)+17─23bp
来週前半に起債予定
積水ハウス <0#1928=JFI> 10/19 AA 期間5年、発行額200億円程度
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、
ＳＭＢＣ日興
レンジ／T(289回)+9bp
11月2日に起債予定
中日本高速道路 <0#1289=JFI> 10/16 AA 期間5年、発行額500億円程度
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、
シティＧ、野村
レンジ／T(288回)+15─16bp
11月2日に起債予定
西日本高速道路 <0#1290=JFI> 10/15 A 期間3年、発行額200億円
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、
みずほ
11月上旬に起債予定
東日本高速道路 <0#1288=JFI> 10/10 A 期間5年、発行額200億円
主幹事：みずほ、野村、大和
11月下旬に起債予定
東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年
主幹事：野村、みずほ、大和
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債など）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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福祉医療機構<0#0940=JFI>10/29 A 期間3年・10年、発行額各100億円
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ
12月に発行予定
日本政策投資銀行 10/16 A 期間10年
<0#0903=JFI> 主幹事：みずほ、野村、しんきん
11月に発行予定
4/ 2 <2012年度発行方針>
発行額：4000億円程度
都市再生機構<0#0917=JFI>10/ 3 A 期間3年・5年・10年
主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、野村
11月に起債予定
国際協力機構<0#1273=JFI>10/ 1 A 個人向け(ＪＩＣＡ債)
主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、野村
12月に起債予定
鉄道建設・運輸施設整備 9/13 A 期間4年・10年
支援機構 <0#1295=JFI> 発行額各270億円、140億円
主幹事：野村、みずほ、ＧＳ
来週後半に起債予定
払込日：4年債が11月29日、
10年債が11月20日
日本私立学校振興・ 9/11 A 期間10年、発行額50億円
共済事業団 <0#0947=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＳＭＢＣ日興
11月に起債予定
住宅金融支援機構 10/ 5 AA 期間15年・20年
<0#0943=JFI> 発行額：各120億円以上、200億円程度
(ともに増額の可能性あり)
主幹事：みずほ、野村、ＳＭＢＣ日興
レンジ／
15年債：T(98回)+11─13bp
20年債：T(140回)+14─16bp
来週前半に起債予定
10/ 2 A <2012年度下期の30年債>
期間30年
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、みずほ
水資源機構 <0#0909=JFI> 7/ 2 A 期間3年、発行額：上限80億円
主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ
第3・四半期に起債予定
日本学生支援機構 4/ 6 <2012年度発行予定、総額1800億円>
<0#0948=JFI> 2013年2月(400億円)
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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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地方公共団体金融機構 9/20 A 期間10年、発行額350億円程度
<0#0906=JFI> 主幹事：野村、大和
11月に発行予定
9/20 A 期間10年、発行額350億円程度
主幹事：ＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ
12月に発行予定
9/20 A 期間20年
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
12月に発行予定
9/20 <2012年度下半期発行計画>
10年債：2100─2400億円程度
20年債：600億円程度
5年債：200億円程度
FLIP、スポット債：1000億円程度
EMTN：200億円程度
総額：4300億円程度
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【起債予測（地方債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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埼玉県 <0#0110=JFI> 10/25 AA 期間10年、発行額200億円
11月2日に起債予定
千葉県 <0#0120=JFI> 10/25 AA 期間10年、発行額200億円
11月2日に起債予定
9/18 <2012年度下期20年債>
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ
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