新規上場企業の横顔：ＩＢＪ（12月6日ジャスダック上場）

［東京 ２日 ロイター］ １２月６日にジャスダック上場予定の 「ＩＢＪ」 6071.OS の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都千代田区麹町 ≪事業内容≫ ソーシャル婚活メディアを中心とした各種婚活サービスの運 営及びライフデザインメディア事業等 ≪代表者≫ 代表取締役社長：石坂 茂 ≪資本金≫ 2億4500万円 ≪従業員数≫ 94名（2012年9月30日現在） ≪業績≫ 2011年12月期 2010年12月期 売上高（千円） 1,819,904 1,518,417 経常利益（千円） 173,807 -200,648 当期利益（千円） 91,472 -350,612 １株当たり利益（円） 2,836.35 -10,871.71 １株当たり純資産額（円） 17,660.42 14,824.08 配当（円） 0.00 0.00 ≪業績・連結≫ 2011年12月期 2010年12月期 売上高（千円） 1,884,161 1,718,895 経常利益（千円） 181,108 -285,003 当期利益（千円） 98,390 -374,878 １株当たり利益（円） 3,050.88 -11,624.13 １株当たり純資産額（円） 17,485.09 14,434.21 ≪総資産≫ （千円） 1,223,883（2011年12月期） ≪株主資本≫ （千円） 569,548（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 石坂 茂 39.84 771,000 中本 哲宏 21.42 414,600 Ｇｌｏｂｉｓ Ｆｕｎｄ ＩＩＩ 13.02 252,000 土谷 健次郎 6.20 120,000 Ｇｌｏｂｉｓ Ｆｕｎｄ ＩＩＩ（Ｂ） 3.72 72,000 ＣＶＣ２号投資事業有限責任組合 3.10 60,000 河野 俊之 3.10 60,000 三生４号投資事業有限責任組合 2.48 48,000 石坂 美江 2.07 40,200 関口 和美 2.01 39,000 ≪監査人≫ 新日本有限責任監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三井住友信託 ≪仮条件決定日≫ ２０１２年１１月１４日 ≪需要予測≫ ２０１２年１１月１６日から１１月２２日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１２年１１月２６日 ≪申込期間≫ ２０１２年１１月２８日から１２月３日 (以上、2012年11月1日現在) ＊新規上場銘柄一覧 <JPN/IPOLISTED01> - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ <JPN/IPOGAINERS> ＩＰＯ値下がり率トップ５ <JPN/IPOLOSERS> 新規株式公開情報 <JPN/IPOMENU>