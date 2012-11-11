起債予測一覧〔表〕＝11月12日現在

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【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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リコーリース <0#8566=JFI> 11/ 7 A 期間5年
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ
11月に起債予定
ＬＩＸＩＬグループ 11/ 6 A 期間5年・7年
<0#5938=JFI> 主幹事：
5年債：野村、三菱ＵＦＪＭＳ
7年債：ＳＭＢＣ日興、
三菱ＵＦＪＭＳ
富士フイルムホールディングス 11/ 5 A 主幹事：ＳＭＢＣ日興、野村、大和
(4901.T)
ダイキン工業 <0#6367=JFI> 11/ 5 A 期間5年・7年・10年
主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興、みずほ
12月に起債予定
丸井グループ <0#8252=JFI> 11/ 5 A 期間5年・7年
主幹事：野村
日立建機 <0#6305=JFI> 11/ 5 A 期間5年
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、
ＧＳ
ドン・キホーテ <0#7532=JFI> 11/ 5 A 期間：中期
主幹事：ＣＳ、岡三、ＳＭＢＣ日興
東日本高速道路 <0#1288=JFI> 10/10 A 期間5年、発行額200億円
主幹事：みずほ、野村、大和
11月下旬に起債予定
東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年
主幹事：野村、みずほ、大和
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債など）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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高速道路機構<0#0905=JFI>11/ 6 AA 期間10年、発行額300億円、入札方式
11月13日に起債予定
福祉医療機構<0#0940=JFI>10/29 A 期間3年・10年、発行額各100億円
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ
12月に発行予定
日本政策投資銀行 10/16 AA 期間10年、発行額100億円
<0#0903=JFI> 主幹事：みずほ、野村、しんきん
レンジ／T(325回)+4─5bp
11月13日に起債予定
4/ 2 <2012年度発行方針>
発行額：4000億円程度
国際協力機構<0#1273=JFI>10/ 1 A 個人向け(ＪＩＣＡ債)
主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、野村
12月に起債予定
日本私立学校振興・ 9/11 AA 期間10年、発行額50億円
共済事業団 <0#0947=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＳＭＢＣ日興
レンジ／T(325回)+2.5─3.0bp
11月13日に起債予定
住宅金融支援機構 11/ 6 A 期間15年・20年
<0#0943=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、みずほ、ＧＳ
12月上旬に起債予定
10/ 2 <2012年度下期の30年債>
期間30年
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、みずほ
水資源機構 <0#0909=JFI> 7/ 2 A 期間3年、発行額：上限80億円
主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ
第3・四半期に起債予定
日本学生支援機構 4/ 6 <2012年度発行予定、総額1800億円>
<0#0948=JFI> 2013年2月(400億円)
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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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地方公共団体金融機構 9/20 A 期間10年、発行額350億円程度
<0#0906=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ
12月に発行予定
9/20 A 期間20年
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
12月に発行予定
9/20 <2012年度下半期発行計画>
10年債：2100─2400億円程度
20年債：600億円程度
5年債：200億円程度
FLIP、スポット債：1000億円程度
EMTN：200億円程度
総額：4300億円程度
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【起債予測（地方債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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名古屋市 <0#0151=JFI> 11/ 8 A 期間10年、発行額200億円
主幹事：みずほ、大和、メリル
年内に起債予定
千葉県 <0#0120=JFI> 9/18 <2012年度下期20年債>
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、
ＳＭＢＣ日興
東京都 <0#0100=JFI> 10/25 AA 期間10年、発行額300億円、定例債
11月15日に起債予定
9/18 <2012年度第3四半期10年債>
指名幹事：ＧＳ、野村
代表幹事：みずほコーポレート銀、野村
年間幹事：みずほ銀
3/27 <2012年度発行計画額 総額8500億円>
10年債：5800億円(毎月400─600億円程度)
中期債：1100億円
超長期債：900億円
東京再生都債(個人向け3年債)：200億円
外債：500億円
静岡県 <0#0107=JFI> 5/28 <2012年度の30年債>
年間主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
愛知県 <0#0108=JFI> 10/25 AA 期間10年、発行額200億円
11月16日に起債予定
10/ 5 A 期間15年・20年
主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、東海東京
大阪府 <0#0104=JFI> 10/25 AA 期間5年、発行額200億円、入札・引合方式
11月14日起債
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