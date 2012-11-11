〔今週の主要材料〕海外市場

＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１１月１２─１６日の海外経済指標】 予想 前回 ─１５日 時間未定 １０月中国新規融資（中国人民銀行）[CNNYL=ECI] 新規融資額（10億元） 600.0 623.2 新規融資伸び率（前年比、％） 16.1 16.3 Ｍ２伸び率（前年比、％） 14.5 14.8 １２日（月） ０７００ＧＭＴ １０月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A 1.3 （前年比、％） N/A 4.2 １３日（火） ０７４５ＧＭＴ ９月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.0 ０９３０ＧＭＴ １０月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） 0.2 0.4 （前年比、％） 2.3 2.2 ＲＰＩ（前月比、％） 0.3 0.5 （前年比、％） 2.9 2.6 ＲＰＩＸ（前月比、％） 0.3 0.5 （前年比、％） 2.9 2.6 ０９３０ＧＭＴ １０月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） -0.1 -0.2 （前年比、％） -0.5 -1.2 産出（前月比、％） 0.2 0.5 （前年比、％） 2.6 2.5 １０００ＧＭＴ １１月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） -9.8 -11.5 （現況指数） 8.0 10.0 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １９００ＧＭＴ １０月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） -114 75.00 １４日（水） ０７４５ＧＭＴ １０月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） 0.2 -0.3 （ＥＵ基準、前年比、％） 2.1 2.2 ０９３０ＧＭＴ １０月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 7.9 7.9 １０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） -1.9 0.6 （前年比、％） -2.3 -2.9 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ １０月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.2 1.1 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.0 １３３０ＧＭＴ １０月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） -0.2 1.1 （自動車除く／前月比、％）0.2 1.1 １５００ＧＭＴ ９月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.5 0.6 １５─２０日 １０月対中国海外直接投資[CNFDI=ECI]（商務省） １５日（木） ０６３０ＧＭＴ 第３・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI] （前期比、％） 0.0 0.0 （Q2） ０７００ＧＭＴ 第３・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI] （前期比、％） 0.2 0.3 （前年比、％） 0.8 0.5 （Q2） ０８００ＧＭＴ 第３・四半期スペインＧＤＰ改定値（統計局）[ESGDPQ=ECI] ０９３０ＧＭＴ １０月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） 0.0 0.6 （前年比、％） 1.7 2.5 １０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI] （前月比、％） -0.2 -0.2 （前年比、％） -0.7 -0.5 （Q2） １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） 0.2 0.7 （前年比、％） 2.5 2.5 （10月速報） １３３０ＧＭＴ １０月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.1 0.6 （指数／前年比、％) 2.1 2.0 （コア指数／前月比、％) 0.1 0.1 （コア指数／前年比、％) 2.0 2.0 １３３０ＧＭＴ １１月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） -6.20 -6.16 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （11/10までの週、1000件） 375 355 １５００ＧＭＴ １１月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 2.0 5.7 １６日（金） ０９００ＧＭＴ ９月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A 7.2 １０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 6.6 １４００ＧＭＴ ９月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４１５ＧＭＴ １０月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.2 0.4 （設備稼働率、％） 78.3 78.3 第３・四半期マレーシアＧＤＰ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１１月１２日─１６日の海外行事予定】 １２日（月） ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） メルケル独首相がポルトガルのコエリョ首相と会談 ＩＥＡが２０１２年世界エネルギー見通しを発表 ドイツ６カ月物国債入札 米国［ベテランズ・デー］（政府機関閉庁、債券市場休場、株式市場は取引あり） １３日（火） １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １９３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、 ＭＭＦ改革討議する金融安定監視委員会（ＦＳＯＣ）に参加 ２０３０ＧＭＴ イエレンＦＲＢ副議長、「中銀のコミュニケーション」で講演 （バークレー） ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） ＩＥＡが１１月石油市場リポートを発表 イタリア短期債（ＢＯＴ）入札 インド［ヒンズー教新年祭］、シンガポール［ディーパバ