13日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊予定を追加します。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 東証１部指定 イーエムシステムズ(4820.T) 東証２部から ０８：３０ 閣議、閣議後会見 １０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省） １２：００ 三菱商事 米大統領選に関するセミナー １２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省） １３：３０ ９月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １５：００ １０月投信概況 １５：１５ ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １２日（月） ０７００ＧＭＴ １０月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） メルケル独首相がポルトガルのコエリョ首相と会談 ＩＥＡが２０１２年世界エネルギー見通しを発表 ドイツ６カ月物国債入札 米国［ベテランズ・デー］（株式市場は取引あり） １３日（火） ０７４５ＧＭＴ ９月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０９３０ＧＭＴ １０月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ０９３０ＧＭＴ １０月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １０００ＧＭＴ １１月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １９００ＧＭＴ １０月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] １９３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、 ＭＭＦ改革討議する金融安定監視委員会（ＦＳＯＣ）に参加 ２０３０ＧＭＴ イエレンＦＲＢ副議長、「中銀のコミュニケーション」で講演 ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） インド［ヒンズー教新年祭］、シンガポール［ディーパバリ］、マレーシア［ヒンズー灯明祭］ ＩＥＡが１１月石油市場リポートを発表 ダラーラー国際金融協会（ＩＩＦ）専務理事がギリシャ訪問（１４日まで） イタリア短期債（ＢＯＴ）入札 インド［ヒンズー教新年祭（特別取引あり）］、シンガポール［ディーパバリ］、 マレーシア［ヒンズー灯明祭］ ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 13 Nov Q1 2013 Cisco Systems (CSCO.O) 0.46 38 0.43 13 Nov Q3 2012 The Home Depot (HD) 0.70 27 0.60 （東京 １３日 ロイター）
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