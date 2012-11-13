14日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 党首討論 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １０：３０─１２：００ 第１１回原子力規制員会 １４：００ 台湾ＡＳＵＳ新製品説明会（ジョニー・シー会長来日） １６：３０─１７：３０ 安倍自民党総裁講演 １９：００ 総合資源エネルギー調査会 基本問題委員会 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １３日（火） ０７４５ＧＭＴ ９月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０９３０ＧＭＴ １０月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ０９３０ＧＭＴ １０月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １０００ＧＭＴ １１月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １９００ＧＭＴ １０月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] １９３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、ガイトナー米財務長官 ＭＭＦ改革討議する金融安定監視委員会（ＦＳＯＣ）に参加 ２０３０ＧＭＴ イエレンＦＲＢ副議長、「中銀のコミュニケーション」で講演 ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） インド［ヒンズー教新年祭（特別取引あり）］、シンガポール［ディーパバリ］、 マレーシア［ヒンズー灯明祭］ ＩＥＡが１１月石油市場リポートを発表 ダラーラー国際金融協会（ＩＩＦ）専務理事がギリシャ訪問（１４日まで） イタリア短期債（ＢＯＴ）入札 米議会が審議再開 １４日（水） ０７４５ＧＭＴ １０月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０８００ＧＭＴ アイスランド中銀が金利決定発表 ０９３０ＧＭＴ １０月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １０３０ＧＭＴ 英中銀インフレ報告 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ １０月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３３０ＧＭＴ １０月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １５００ＧＭＴ ９月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １９００ＧＭＴ １０月２３─２４日の米ＦＯＭＣ議事録発表 ドイツ２年物国債入札 インド［ヒンズー教新年祭］ イタリア中期・長期債（ＢＴＰ）入札 中国共産党大会が閉幕 （東京 １４日 ロイター）