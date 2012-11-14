追加：起債予測一覧〔表〕＝11月14日現在

追加：・国内ＳＢに東邦ガスなどを追加しました。 ・投資法人債にユナイテッド・アーバン投資法人を追加しました。 ・社債発行登録企業に大崎電気工業、富士フイルムホールディングス、ＩＨＩを 追加しました。 ・備考欄をアップデートしました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 豊田自動織機 <0#6201=JFI> 11/14 A 期間3年、5年、10年 発行額は各100億円程度 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 11月に起債予定 # 三井金属 <0#5706=JFI> 11/14 A 期間5年、発行額100億円 主幹事はみずほ # 東邦ガス <0#9533=JFI> 11/14 A 期間10年、発行額100億円 主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ 11月に起債予定 オリックス <0#8591=JFI> 11/13 AA 期間5年、個人債 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興、大和 仮条件／利率0.450─1.050％ 11月16日に起債予定 森永製菓 ( 2201.T ) 11/12 A 期間5年、発行額100億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ リコーリース <0#8566=JFI> 11/ 7 A 期間5年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ 11月に起債予定 ＬＩＸＩＬグループ 11/ 6 A 期間5年・7年 <0#5938=JFI> 主幹事： 5年債：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 7年債：ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ 富士フイルムホールディングス 11/ 5 A 主幹事：ＳＭＢＣ日興、野村、大和 ( 4901.T ) ダイキン工業 <0#6367=JFI> 11/ 5 A 期間5年・7年・10年 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興、みずほ 12月に起債予定 丸井グループ <0#8252=JFI> 11/ 5 AA 期間5年・7年 発行額各100億円、50億円 主幹事：野村 レンジ／ 5年債：L+17─22bp 7年債：L+30─36bp 今週後半に起債予定 日立建機 <0#6305=JFI> 11/ 5 A 期間5年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＧＳ ドン・キホーテ <0#7532=JFI> 11/ 5 A 期間：中期 主幹事：ＣＳ、岡三、ＳＭＢＣ日興 東日本高速道路 <0#1288=JFI> 10/10 A 期間5年、発行額200億円 主幹事：みずほ、野村、大和 11月下旬に起債予定 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 国立大学財務・ 11/13 A 期間5年、発行額50億円 経営センター<0#1286=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 福祉医療機構<0#0940=JFI>10/29 A 期間3年・10年、発行額各100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ 12月に発行予定 日本政策投資銀行 4/ 2 <2012年度発行方針> <0#0903=JFI> 発行額：4000億円程度 国際協力機構<0#1273=JFI>10/ 1 A 個人向け(ＪＩＣＡ債) 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、野村 12月に起債予定 住宅金融支援機構 11/ 6 A 期間15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、みずほ、ＧＳ 12月上旬に起債予定 10/ 2 <2012年度下期の30年債> 期間30年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、みずほ 水資源機構 <0#0909=JFI> 7/ 2 A 期間3年、発行額80億円 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 12月上旬に起債予定 日本学生支援機構 4/ 6 <2012年度発行予定、総額1800億円> <0#0948=JFI> 2013年2月(400億円) -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 9/20 A 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ 12月に発行予定 9/20 A 期間20年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＭスタンレーＭＵＦＧ 12月に発行予定 9/20 <2012年度下半期発行計画> 10年債：2100─2400億円程度 20年債：600億円程度 5年債：200億円程度 FLIP、スポット債：1000億円程度 EMTN：200億円程度 総額：4300億円程度 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 名古屋市 <0#0151=JFI> 11/ 8 A 期間10年、発行額200億円 主幹事：みずほ、大和、メリル 年内に起債予定 千葉県 <0#0120=JFI> 9/18 <2012年度下期20年債> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、 ＳＭＢＣ日興 東京都 <0#0100=JFI> 10/25 AA 期間10年、発行額300億円、定例債 レンジ／10年債（325