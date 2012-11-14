新規上場企業の横顔：全国保証（12月19日東証上場）

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［東京 １４日 ロイター］ １２月１９日に東証上場予定の
「全国保証」 (7164.T) の概要は以下のとおり。
≪本社≫ 東京都千代田区大手町
≪事業内容≫ 信用保証業務・損害保険の代理業務・信用調査業務・生命保
険の募集業務
≪代表者≫ 代表取締役社長：石川 英治
≪資本金≫ 26億円
≪従業員数≫ 197名（2012年10月31日現在）
≪業績≫
2012年3月期 2011年3月期
売上高（百万円） 21,159 21,771
経常利益（百万円） 5,014 4,554
当期利益（百万円） 2,037 2,881
１株当たり利益（円） 69.64 98.50
１株当たり純資産額（円） 823.79 749.50
配当（円） 800.00 800.00
注）2012年9月25日付けで、1株を100株に分割
≪総資産≫ （百万円） 149,901（2012年3月期）
≪株主資本≫ （百万円） 24,100（ 〃 ）
≪株主≫
所有比率（％） 所有株（株数）
富国生命 10.00 2,565,000
明治安田生命 10.00 2,565,000
ジブラルタ生命 8.53 2,188,000
太陽生命 8.32 2,135,500
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命 7.80 2,000,000
宮崎太陽銀行 4.91 1,260,000
損害保険ジャパン 4.68 1,200,000
富山銀行 4.27 1,094,300
ＮＩＦＳＭＢＣ─Ｖ２００６Ｓ３
投資事業有限責任組合 4.21 1,081,400
三菱ＵＦＪ信託 3.90 1,000,000
三井住友信託 3.90 1,000,000
朝日火災海上保険 3.90 1,000,000
≪監査人≫ 太陽ＡＳＧ有限責任監査法人
≪株式名簿管理人≫ みずほ信託
≪公開価格の決定方法≫ ブックビルディング方式
≪仮条件決定日≫ ２０１２年１１月２９日
≪ブックビルディング期間≫ ２０１２年１２月３日から１２月７日
≪公開価格の決定日≫ ２０１２年１２月１０日
≪申込期間≫ ２０１２年１２月１２日から１２月１７日
(以上、2012年11月13日現在)
＊新規上場銘柄一覧 <JPN/IPOLISTED01> - 01以降、順次続きます。
ＩＰＯ値上がり率トップ５ <JPN/IPOGAINERS>
ＩＰＯ値下がり率トップ５ <JPN/IPOLOSERS>
新規株式公開情報 <JPN/IPOMENU>
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