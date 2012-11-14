新規上場企業の横顔：全国保証（12月19日東証上場）

［東京 １４日 ロイター］ １２月１９日に東証上場予定の 「全国保証」 ( 7164.T ) の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都千代田区大手町 ≪事業内容≫ 信用保証業務・損害保険の代理業務・信用調査業務・生命保 険の募集業務 ≪代表者≫ 代表取締役社長：石川 英治 ≪資本金≫ 26億円 ≪従業員数≫ 197名（2012年10月31日現在） ≪業績≫ 2012年3月期 2011年3月期 売上高（百万円） 21,159 21,771 経常利益（百万円） 5,014 4,554 当期利益（百万円） 2,037 2,881 １株当たり利益（円） 69.64 98.50 １株当たり純資産額（円） 823.79 749.50 配当（円） 800.00 800.00 注）2012年9月25日付けで、1株を100株に分割 ≪総資産≫ （百万円） 149,901（2012年3月期） ≪株主資本≫ （百万円） 24,100（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 富国生命 10.00 2,565,000 明治安田生命 10.00 2,565,000 ジブラルタ生命 8.53 2,188,000 太陽生命 8.32 2,135,500 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命 7.80 2,000,000 宮崎太陽銀行 4.91 1,260,000 損害保険ジャパン 4.68 1,200,000 富山銀行 4.27 1,094,300 ＮＩＦＳＭＢＣ─Ｖ２００６Ｓ３ 投資事業有限責任組合 4.21 1,081,400 三菱ＵＦＪ信託 3.90 1,000,000 三井住友信託 3.90 1,000,000 朝日火災海上保険 3.90 1,000,000 ≪監査人≫ 太陽ＡＳＧ有限責任監査法人 ≪株式名簿管理人≫ みずほ信託 ≪公開価格の決定方法≫ ブックビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１２年１１月２９日 ≪ブックビルディング期間≫ ２０１２年１２月３日から１２月７日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１２年１２月１０日 ≪申込期間≫ ２０１２年１２月１２日から１２月１７日 (以上、2012年11月13日現在) ＊新規上場銘柄一覧 <JPN/IPOLISTED01> - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ <JPN/IPOGAINERS> ＩＰＯ値下がり率トップ５ <JPN/IPOLOSERS> 新規株式公開情報 <JPN/IPOMENU>