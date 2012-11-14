15日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝国内経済・指標関係＝＝＝
新規上場 キャリアリンク(6070.T) 東証マザーズ 公開価格420円
０８：００ 自民党役員と日本商工会議所幹部との懇談会
０８：３０ １１月ロイター短観[JP/TAN]
０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース、財務省)
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省）
１１：３０─１２：３０ 安倍自民党総裁講演
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省）
１３：００ １０月首都圏マンション市場動向（不動産経済研究所）
１５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
＝＝海外指標・指標関係＝＝
日本時間はＧＭＴプラス９時間
１４日（水）
０７４５ＧＭＴ １０月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI]
０８００ＧＭＴ アイスランド中銀が金利決定発表
０９３０ＧＭＴ １０月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI]
１０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI]
１０３０ＧＭＴ 英中銀インフレ報告
１２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１３３０ＧＭＴ １０月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI]
１３３０ＧＭＴ １０月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI]
１５００ＧＭＴ ９月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI]
１６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１６３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札
１８３０ＧＭＴ オバマ米大統領が記者会見
１９００ＧＭＴ １０月２３─２４日の米ＦＯＭＣ議事録発表
ドイツ２年物国債入札
インド［ヒンズー教新年祭］
イタリア中期・長期債（ＢＴＰ）入札
中国共産党大会が閉幕
１５─２０日
１０月対中国海外直接投資[CNFDI=ECI]（商務省）
１５日（木）
０１５０ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が
経済見通しについて講演（サンフランシスコ）
０６３０ＧＭＴ 第３・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI]
０７００ＧＭＴ 第３・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI]
０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報
０８００ＧＭＴ 第３・四半期スペインＧＤＰ改定値（統計局）[ESGDPQ=ECI]
０９３０ＧＭＴ １０月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI]
１０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI]
１０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI]
１３３０ＧＭＴ １０月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI]
１３３０ＧＭＴ １１月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI]
１３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１４００ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見透しについて講演
（ウエストバージニア州チャールストン）
１５００ＧＭＴ １１月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI]
１５４０ＧＭＴ エバンズ・シカゴ地区連銀総裁、連銀主催セミナーで挨拶（シカゴ）
１６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１６００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件
１８２０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が講演「住宅・モーゲージ市場」（アトランタ）
１９４５ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（スタンフォード）
２１３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ワシントン）
中国共産党の第１回中央委員会全体会議（１中全会）で新指導部を決定
ブラジル［共和制宣言記念日］、マレーシア、インドネシア［以上イスラム暦新年］
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
15 Nov Q3 2013 Dell
15 Nov Q3 2012 Gap
15 Nov Q3 2013 Wal-Mart Stores
（東京 １５日 ロイター）
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