15日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 新規上場 キャリアリンク( 6070.T ) 東証マザーズ 公開価格420円 ０８：００ 自民党役員と日本商工会議所幹部との懇談会 ０８：３０ １１月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース、財務省) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １１：３０─１２：３０ 安倍自民党総裁講演 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ １０月首都圏マンション市場動向（不動産経済研究所） １５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １４日（水） ０７４５ＧＭＴ １０月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０８００ＧＭＴ アイスランド中銀が金利決定発表 ０９３０ＧＭＴ １０月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １０３０ＧＭＴ 英中銀インフレ報告 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ １０月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３３０ＧＭＴ １０月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １５００ＧＭＴ ９月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １８３０ＧＭＴ オバマ米大統領が記者会見 １９００ＧＭＴ １０月２３─２４日の米ＦＯＭＣ議事録発表 ドイツ２年物国債入札 インド［ヒンズー教新年祭］ イタリア中期・長期債（ＢＴＰ）入札 中国共産党大会が閉幕 １５─２０日 １０月対中国海外直接投資[CNFDI=ECI]（商務省） １５日（木） ０１５０ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が 経済見通しについて講演（サンフランシスコ） ０６３０ＧＭＴ 第３・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI] ０７００ＧＭＴ 第３・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI] ０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 ０８００ＧＭＴ 第３・四半期スペインＧＤＰ改定値（統計局）[ESGDPQ=ECI] ０９３０ＧＭＴ １０月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI] １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １３３０ＧＭＴ １０月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見透しについて講演 （ウエストバージニア州チャールストン） １５００ＧＭＴ １１月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５４０ＧＭＴ エバンズ・シカゴ地区連銀総裁、連銀主催セミナーで挨拶（シカゴ） １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 １８２０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が講演「住宅・モーゲージ市場」（アトランタ） １９４５ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（スタンフォード） ２１３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ワシントン） 中国共産党の第１回中央委員会全体会議（１中全会）で新指導部を決定 ブラジル［共和制宣言記念日］、マレーシア、インドネシア［以上イスラム暦新年］ ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 15 Nov Q3 2013 Dell 15 Nov Q3 2012 Gap 15 Nov Q3 2013 Wal-Mart Stores （東京 １５日 ロイター）