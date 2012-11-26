追加：起債予測一覧〔表〕＝11月26日現在

追加：・国内ＳＢに旭硝子、野村ホールディングスを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 旭硝子 <0#5201=JFI> 11/26 A 期間5年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和 # 野村ホールディングス 11/26 A 期間3年、個人向け <0#8604=JFI> 条件決定12月11日予定、払込12月21日 主幹事：野村証券 サンケン電気 <0#6707=JFI> 11/26 A 期間3年 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興 明治ホールディングス 11/26 A 期間5年 <0#2269=JFI> 主幹事：大和、みずほ 興銀リース ( 8425.T ) 11/26 A 期間3年、発行額100億円 主幹事：みずほ ＪＲ西日本 <0#9021=JFI> 11/26 A 期間10年、発行額100億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、 三菱ＵＦＪＭＳ 12月に起債予定 ＪＲ東日本 <0#9020=JFI> 11/22 A 期間5年・10年・20年 発行総額500億円程度 主幹事：野村、みずほ 12月に起債予定 シチズンホールディングス 11/22 A 主幹事：野村、みずほ、ＳＭＢＣ日興 ( 7762.T ) セントラル硝子 <0#4044=JFI> 11/22 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興 レンジ／L+34─41bp 11月30日に起債予定 帝人 <0#3401=JFI> 11/20 A 期間7年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、大和 ＪＸホールディングス( 5020.T ) 11/19 A 期間10年 主幹事：大和、野村、みずほ ＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ 東洋紡 <0#3101=JFI> 11/19 A 期間3年・5年 主幹事：ＳＭＢＣ日興 12月上旬に起債予定 阿波銀行 <0#8388=JFI> 11/16 A 期間5年、発行額100億円、個人債 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興 仮条件(利率)／0.35─0.75％ 12月7日に起債予定 東燃ゼネラル石油 ( 5012.T ) 11/15 AA 期間5年・7年・10年 発行額：各100億円、200億円、 100億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ、大和、野村 レンジ／ 5年債：T(289回)+30─35bp 7年債：T(305回)+42─47bp 10年債：T(325回)+45─50bp 11月29日に起債予定 東邦ガス <0#9533=JFI> 11/14 AA 期間10年、発行額100億円 主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(325回)+6bp 11月27日に起債予定 森永製菓 ( 2201.T ) 11/12 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(289回)+25─29bp 今週後半に起債予定 富士フイルムホールディングス 11/ 5 AA 期間5年・7年・10年 ( 4901.T ) 発行総額1300億円(内訳は各500億円 程度、300億円程度、400億円程度) 主幹事：ＳＭＢＣ日興、野村、大和 レンジ／ 5年債：T(288回)+15bp 7年債：T(304回)+15bp 10年債：T(325回)+15bp 11月27日に起債予定 ダイキン工業 <0#6367=JFI> 11/ 5 A 期間5年・7年・10年 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興、みずほ 12月に起債予定 ドン・キホーテ <0#7532=JFI> 11/ 5 AA 期間5年、発行額100億円程度 主幹事：ＣＳ、岡三、ＳＭＢＣ日興 レンジ／L+50─55bp 11月28日に起債予定 東日本高速道路 <0#1288=JFI> 10/10 AA 期間5年、発行額200億円 主幹事：みずほ、野村、大和 レンジ／T(289回)+14bp 11月28日に起債予定 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 新関西国際空港 11/19 A 期間3年・5年・10年、発行額各100億円程度 <0#0936=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ 12月上旬に起債予定 国立大学財務・ 11/13 A 期間5年、発行額50億円 経営センター<0#1286=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 福祉医療機構<0#0940=JFI>10/29 A 期間3年・10年、発行額各100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ 12月に発行予定 日本政策投資銀行 11/19 A 期間3年・5年 <0#0903=JFI> 主幹事：大和、みずほ、ＳＭＢＣ日興 第4四半期に発行予定 4/ 2 <2012年度発行方針> 発行額：4000億円程度 国際協力機構<0#1273=JFI>10/ 1 A 期間6年(第16回債)・10年(第17回債) 発行額各100億円、個人向け(ＪＩＣＡ債) 仮条件(利率)／ 6年債：0.20─0.60％ 10年債：0.50─1.10％ 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、野村