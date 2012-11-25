〔今週の主要材料〕海外市場

＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１１月２６─３０日の海外経済指標】 予想 前回 ２６日（月） ０７００ＧＭＴ １２月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） 6.2 6.3 １３３０ＧＭＴ １０月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A 0.00 ２７日（火） ０７００ＧＭＴ １０月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） -0.3 -0.7 （前年比、％） 1.8 1.8 ０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI] （前期比、％） 1.0 1.0 （前年比、％） 0.0 0.0 （Q3速報） ０９３０ＧＭＴ 第３・四半期南アＧＤＰ １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １０月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） -0.5 9.8 （輸送機器除く／前月比、％） -0.5 2.0 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） -0.4 0.2 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ９月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] （季調済前月比、％) 0.4 0.5 （季調前前月比、％) 0.5 0.9 （前年比、％) 2.9 2.0 １５００ＧＭＴ １１月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 73.0 72.2 １５００ＧＭＴ ９月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.7 ２８日（水） ０２００ＧＭＴ 第３・四半期フィリピンＧＤＰ ０９００ＧＭＴ １０月ユーロ圏Ｍ３（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） 2.8 2.7 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.390 0.389 １１月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） -0.1 0.0 （前年比、％） 1.9 2.0 ＥＵ基準（前月比、％） -0.1 0.1 （前年比、％） 1.9 2.1 （10月改定） ２９日（木） ０６４５ＧＭＴ 第３・四半期スイスＧＤＰ ０８５５ＧＭＴ １１月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） 15 20 （失業者数・季調前／100万人） 2.8 2.8 （失業率・季調済／％） 6.9 6.9 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） -1.60 -1.62 （景況感指数） 84.2 84.5 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （11/24までの週、1000件） 390 410 １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米企業利益速報値（商務省）[USCPRF=ECI] （前期比、％） N/A 2.2 （Q2改定） １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省） [USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 2.8 2.0 デフレーター 2.8 2.9 （Q3速報） １５００ＧＭＴ １０月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 99.5 （前月比、％） 0.8 0.3 １１月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） １０月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ３０日（金） ０７００ＧＭＴ １０月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） -0.2 1.5 （前年比、％） N/A -3.1 ０７４５ＧＭＴ １０月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） -0.1 0.1 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） 2.4 2.5 １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） 11.7 11.6 １３３０ＧＭＴ 第３・四半期カナダＧＤＰ １３３０ＧＭＴ １０月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.2 0.4 （個人消費支出／前月比、％） 0.1 0.8 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.4 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.1 １４４５ＧＭＴ １１月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] （指数） 50.5 49.9 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１１月２６─１２月１日の海外行事予定】 ２６日（月） １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ドイツ１年債入札 ユーロ圏財務相会合 ２７日（火） ０８００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（ベルリン） １１４５ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が昼食会で講演（ベルリン） １３３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が大学関連の会合であいさつ （ワシントン、質疑応答なし） １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 イタリアゼロクーポン債入札 スペイン３カ月債・６カ月債入札 ポルトガル議会、２０１３年予算案採決 ２８日（水） ０１００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済見通しについて講演（トロント） １７１５ＧＭＴ タルーロ米ＦＲＢ理事が「外国金融機関の規制」をテーマに講演、 質疑応答（コネチカット州ニューヘーブン） １７５０ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁 カナダのビジネス・ニュース・ネットワークとインタビュー（トロント） １８００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １９００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 ユーロ圏財務相、記者会見を予定（ブリュッセル） イタリア６カ月債入札 ドイツ５年債入札 タイ中銀理事会 ブラジル中銀理事会 インド［シーク教ナナック誕生日］ ２９日（木） １１００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 「米国とユーロ圏の金融・財政面の課題」（フランクフルト） １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 イタリア中期債入札 英中銀が