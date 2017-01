UPDATE2: 米金融・債券市場＝上昇、米財政問題やスペインの政治不安で

*レートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 98*30.00(+0*17.00) =2.8026% 前営業日終盤 98*13.00(‐0*06.00) =2.8292% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 99*20.00(+0*08.00)=1.6660% 前営業日終盤 99*12.00(‐0*04.00)=1.6934% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*12.50(+0*03.25) =0.6692% 前営業日終盤 100*09.25(‐0*01.75) =0.6902% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*30.75(+0*00.25) =0.2703% 前営業日終盤 99*30.50( 0*00.00) =0.2744% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 26日 ロイター] 26日の米金融・債券市場は上昇。米国の財政 問題に加え、スペインの政治情勢をめぐる不透明感から、安全資産を買う動きが広がった。 モルガン・キーガン(テネシー州)の債券キャピタル・マーケッツ部長、ケビン・ギデ ィス氏は「債券市場では(減税失効と歳出の自動削減開始が重なる)『財政の崖』問題は まだ峠を越えていないと見ているようだ」と述べた。 前日のスペイン・カタルーニャ州議会選(定数:135)では、スペインからの独立を 主張する4政党が87議席と約3分の2の議席を獲得し勝利した。しかし、事前の世論調 査とは異なり、独立派で議会第1党の「カタルーニャ集中と統一(CiU)」は議席を減 らし、同党が目指す独立の是非を問う住民投票が実施されるかどうかは微妙な情勢となっ ている。 こうしたなか、ユーロ圏財務相らと国際通貨基金(IMF)はこの日、対ギリシャ融資 をめぐり協議を行った。 ナビゲート・アドバイザーズLLC(コネティカット州)のマネジング・ディレクター、 トム・ディガロマ氏は「欧州でいまだにギリシャ問題が話し合われ、かたやカタルーニャ 州はスペインから独立しようとしている」ことが安全資産買いにつながったと述べた。 10年債US10YT=RRは10/32高。利回りは1.64%と前週末の1.69%から 低下した。 今週は総額990億ドルの国債入札が行われる。内訳は27日に350億ドルの2年債 US2YTWI=TWEB、28日に350億ドルの5年債US5YTWI=TWEB、29日に290億ドル の7年債US7YTWI=TWEB入札が実施される。 30年債US30YT=RRは21/32高。利回りは2.80%と前週末の2.83%から 低下した。 Tボンド先物12月限3USZ2は18/32高の150─19/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は7/32高の133─17.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.50 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 13.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 3.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -23.25 (+1.00)