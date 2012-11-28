29日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：００ 安倍晋三自民総裁講演 ０８：５０ １０月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI] （予測中央値：前年比‐0.7％） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) ０９：００ 総合資源エネルギー調査会総合部会電気料金審査専門委員会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 （財務省） １０：３０─１２：００ 白井日銀審議委員講演（熊本） １０：３０ ３０年利付国債（１２月債）の発行予定額等 （財務省） １１：００ 自動車８社生産・輸出 １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] １２：３０ 日本維新の会記者会見 １２：３０ 大久保財務副大臣会見 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 （財務省） １４：００─１４：３０ 白井日銀審議委員会見 １５：００ ＪＴ 国内たばこ事業の新商品戦略 ２０：００ ネット番組で野田首相、安倍自民総裁らが党首会談 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２８日（水） ０１００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済見通しについて講演（トロント） ０２００ＧＭＴ 第３・四半期フィリピンＧＤＰ ０９００ＧＭＴ １０月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １７１５ＧＭＴ タルーロ米ＦＲＢ理事が「外国金融機関の規制」をテーマに講演、質疑応答 （コネチカット州ニューヘーブン） １７５０ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁のビジネス・ニュース・ネットワークの インタビュー（カナダ・トロント） １８００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １９００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 １１月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] ユーロ圏財務相、記者会見を予定（ブリュッセル） イタリア６カ月債入札 ドイツ５年債入札 タイ中銀金融政策委員会 ブラジル中銀通貨政策委員会（最終日） ロサンゼルス自動車ショー（１２月９日まで） インド［シーク教ナナック誕生日］ ２９日（木） ０６４５ＧＭＴ 第３・四半期スイスＧＤＰ ０８５５ＧＭＴ １１月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １１００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 「米国とユーロ圏の金融・財政面の課題」（フランクフルト） １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米企業利益速報値（商務省）[USCPRF=ECI] １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省）[USGDPR=ECI] １４００ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演（ニューヨーク） １５００ＧＭＴ １０月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 １１月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） イタリア中期債入札 １０月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] 英中銀が１２月の金融安定化報告書を公表 ＩＡＥＡ理事会（３０日まで、ウィーン） （東京 ２９日 ロイター）