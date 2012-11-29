追加：起債予測一覧〔表〕＝11月29日現在

追加：・三菱ケミカルホールディングス、大阪ガス、三菱地所を国内ＳＢ表に追加しまし た。 ・愛知県１５年債（地方債表掲載）の備考欄に起債日程などを追加しました。 ・野村不動産レジデンシャル投資法人を社債発行登録企業（別表）に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 三菱ケミカルホールディングス 11/29 A 期間5年・7年 <0#4188=JFI> 発行額各150億円、100億円 主幹事： 5年債：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、大和 ＳＭＢＣ日興 7年債：大和、みずほ、 三菱ＵＦＪＭＳ 来週後半に起債予定 # 大阪ガス <0#9532=JFI> 11/29 A 期間10年、発行額100億円 主幹事：野村、大和、ＳＭＢＣ日興 12月に起債予定 # 三菱地所 <0#8802=JFI> 11/29 AA 期間8年・12年 発行額各150億円、100億円 主幹事： 8年債：ＳＭＢＣ日興、シティＧ 12年債：三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／ 8年債：T(312回)+9─11bp 12年債：T(73回)+12─14bp 12月5日に起債予定 ＪＲ東海 <0#9022=JFI> 11/28 A 期間2年、発行額200億円程度 主幹事：みずほ 12月に起債予定 住友商事 <0#8053=JFI> 11/28 AA 期間10年、発行額200億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 メリル 来週半ばに起債予定 フジシールインターナショナル 11/28 A 期間5年、発行額50億円 ( 7864.T ) 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ 12月に起債予定 りそなホールディングス 11/27 A 期間5年、発行額200億円程度 <0#8308=JFI> (増額の可能性あり) 主幹事：野村、大和、シティＧ レンジ／T(289回)+21─26bp 来週後半に起債予定 旭硝子 <0#5201=JFI> 11/26 A 期間5年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和 野村ホールディングス 11/26 A 期間3年、個人債 <0#8604=JFI> 主幹事：野村 12月11日に起債予定 12月21日に発行予定 サンケン電気 <0#6707=JFI> 11/26 A 期間3年、発行額40億円程度 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興 レンジ／L+140─160bp 来週に起債予定 明治ホールディングス 11/26 A 期間5年 <0#2269=JFI> 主幹事：大和、みずほ 興銀リース ( 8425.T ) 11/26 A 期間3年、発行額100億円 主幹事：みずほ ＪＲ西日本 <0#9021=JFI> 11/26 A 期間10年、発行額100億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、 三菱ＵＦＪＭＳ 12月に起債予定 ＪＲ東日本 <0#9020=JFI> 11/22 A 期間5年・10年・20年 発行総額500億円程度 主幹事：野村、みずほ 12月に起債予定 シチズンホールディングス 11/22 A 主幹事：野村、みずほ、ＳＭＢＣ日興 ( 7762.T ) セントラル硝子 <0#4044=JFI> 11/22 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興 レンジ／L+37bp 11月30日に起債予定 帝人 <0#3401=JFI> 11/20 AA 期間7年、発行額150億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、大和 レンジ／T(305回)+27─35bp 来週半ばに起債予定 ＪＸホールディングス( 5020.T ) 11/19 A 期間10年 主幹事：大和、野村、みずほ ＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ 東洋紡 <0#3101=JFI> 11/19 A 期間3年・5年 発行額各50億円、100億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興 来週後半に起債予定 阿波銀行 <0#8388=JFI> 11/16 A 期間5年、発行額100億円、個人債 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興 仮条件(利率)／0.35─0.75％ 12月7日に起債予定 ダイキン工業 <0#6367=JFI> 11/ 5 AA 期間5年・7年・10年 発行額各100億円、100億円、 300億円 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興、みずほ レンジ／ 5年債：T(289回)+28─38bp 7年債：T(305回)+35─45bp 10年債：T(新発)+48─58bp 12月5日に起債予定 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 新関西国際空港 11/19 AA 期間3年・5年・10年、発行額各100億円程度 <0#0936=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ レンジ／ 3年債：T(275回)+10─16bp 5年債：T(289回)+10─16bp 10年債：T(新発)+9─16bp 最速12月6日に起債予定 国立大学財務・