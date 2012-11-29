〔表〕きょうの投信設定（30日）＝11本

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【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】
◎日本金融ハイブリッド証券ファンド２０１２─１１
／損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
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設定上限額：５０億円
設定額 ：──
販売会社 ：ひろぎんウツミ屋証券、鳥取銀行(8383.T)
◎ＭＨＡＭ中国グロースフォーカスファンド
／みずほ投信投資顧問
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設定上限額：１００億円
設定額 ：──
販売会社 ：みずほインベスターズ証券
◎新興国ハイイールド債券ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
新興国ハイイールド債券ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
／みずほ投信投資顧問
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設定上限額：各５００億円
設定額 ：──
販売会社 ：みずほ銀行
◎サイエンティフィック・エクイティ・ファンド
＜愛称：ザ・アメリカズ・ロングショート＞
／ブラックロック・ジャパン
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設定上限額：６００億円
設定額 ：──
販売会社 ：ＳＭＢＣ日興証券
◎スマート・ストラテジー・ファンド（毎月決算型）
スマート・ストラテジー・ファンド（年２回決算型）
／大和住銀投信投資顧問
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設定上限額：各１０００億円
設定額 ：──
販売会社 ：三井住友銀行
◎中国Ａ株オープン
／岡三アセットマネジメント
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設定上限額：１００億円
設定額 ：──
販売会社 ：岡三証券
◎新興国社債ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型）
新興国社債ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型）
／三井住友トラスト・アセットマネジメント
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設定上限額：各１００万円（いずれも自己設定）
設定額 ：──
販売会社 ：ＳＢＩ証券
◎ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）
／三井住友トラスト・アセットマネジメント
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設定上限額：１００万円（自己設定）
設定額 ：──
販売会社 ：ＳＢＩ証券
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