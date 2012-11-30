追加：〔表〕きょうの投信設定（30日）＝11本、473億5016万円

＊設定額を追加しました。 【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎日本金融ハイブリッド証券ファンド２０１２─１１ ／損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：５０億円 設定額 ：２１億４８３６万円 販売会社 ：ひろぎんウツミ屋証券、鳥取銀行( 8383.T ) ◎ＭＨＡＭ中国グロースフォーカスファンド ／みずほ投信投資顧問 ──────────────────────────────────── 設定上限額：１００億円 設定額 ：２６億３２７８万円 販売会社 ：みずほインベスターズ証券 ◎新興国ハイイールド債券ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 新興国ハイイールド債券ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） ／みずほ投信投資顧問 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各５００億円 設定額 ：・Ａコース（為替ヘッジあり）：１５億６２９８万円 ・Ｂコース（為替ヘッジなし）： ３億１３２７万円 販売会社 ：みずほ銀行 ◎サイエンティフィック・エクイティ・ファンド ＜愛称：ザ・アメリカズ・ロングショート＞ ／ブラックロック・ジャパン ──────────────────────────────────── 設定上限額：６００億円 設定額 ：２２２億５６９７万円 販売会社 ：ＳＭＢＣ日興証券 ◎スマート・ストラテジー・ファンド（毎月決算型） スマート・ストラテジー・ファンド（年２回決算型） ／大和住銀投信投資顧問 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１０００億円 設定額 ：・（毎月決算型） ：１２７億４４７５万円 ・（年２回決算型）： ４６億４００２万円 販売会社 ：三井住友銀行 ◎中国Ａ株オープン ／岡三アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：１００億円 設定額 ：１０億４８０１万円 販売会社 ：岡三証券 ◎新興国社債ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型） 新興国社債ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型） ／三井住友トラスト・アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１００万円（いずれも自己設定） 設定額 ：各１００万円 販売会社 ：ＳＢＩ証券 ◎ブラジル高配当株オープン（毎月決算型） ／三井住友トラスト・アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額 ：１００万円 販売会社 ：ＳＢＩ証券